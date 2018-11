Heddesheimer Eichhörnchen

Heddesheim.Leichte Spiele gibt es in der Handball-Oberliga für die SG Heddesheim nicht – aber auch keine unlösbaren Aufgaben. Und so fährt der Aufsteiger morgen mit dem Willen zum Tabellenelften TSV Weinsberg, zwei Punkte mitzunehmen. Die personelle Situation der Heddesheimer, die mit 4:18 Punkten Drittletzter sind und vier Zähler Rückstand auf den Viertletzten haben, hat sich gegenüber der 24:28-Heimniederlage gegen Zizishausen entspannt. Und so wird auch wieder Spielertrainer Martin Doll auflaufen können. „Wir müssen wie ein Eichhörnchen unsere Punkte sammeln“, hofft Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung, zumindest einen Zähler zu entführen. me

