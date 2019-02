Heimdebüt ist gleich ein „Kracher“

Das Heimdebüt 2019 der DJK Wölfe Rimpar steht an. Und das Jahr beginnt gleich mit einem absoluten „Kracher“. Der Rivale aus Großwallstadt reist am Samstagabend zum Frankenderby in der s.Oliver-Arena an. Dabei geht es bei diesem Duell nicht nur um die persönliche Ehre, auch tabellarisch würde eine Niederlage das Wolfsrudel wieder in eine sehr prekäre Situation in der zweiten Bundesliga bringen. Die sich derzeit nur einen Rang vor den Abstiegsrängen befindenden Großwallstädter könnten mit einem Sieg wieder auf zwei Punkte an die Wölfe heranrücken. Da steckt also sehr viel Zündstoff in diesem Aufeinandertreffen.

Schwung mitnehmen

Nach einem erfolgreichen Dezembermonat mit insgesamt vier Siegen haben sich die Wölfe mit diesem Lauf einen kleinen Puffer auf die Abstiegsränge erspielt. Nun gilt es also, diesen Schwung auch ins neue Jahr zu retten und besonders auch die Intensität mit ins Derby zu nehmen. Vor allem die Wölfe-Defensive muss ihre Form aus dem vergangenen Jahr konservieren, um so der Offensive durch Gegenstöße leichtere Abschlüsse zu ermöglichen.

Allerdings kämpfen die Wölfe am Samstagabend gegen die bisherige Historie in Spielen gegen den Nachbarn aus dem Raum Aschaffenburg, da von den bisher fünf absolvierten Partien erst ein Spiel gewonnen werden konnte. Diese Negativserie gilt es für die Wölfe nun zuhause mit den Fans im Rücken zu stoppen.

Der wichtigste Spieler im Kader des Wölfe-Rivalen aus Großwallstadt ist sicher der Toptorschütze der Liga und Handball-Routinier Michael Spatz, der in dieser Saison schon knapp 150 Tore erzielt hat. Allerdings gilt es nicht nur, den Fokus auf den Rechtsaußen zu legen, denn Großwallstadt verfügt über weitere starke Spieler. Zu nennen sind hier beispielsweise die beiden Brüder Tom und Lars Spieß, die noch aus ihrer Zeit in Rimpar bekannt sein sollten und immer wieder aus dem Rückraum für Gefahr sorgen. Oder auch der aus Tauberbischofsheim stammende Jan Winkler. Somit heißt wieder, alle Kräfte zu mobilisieren, „um als Fans und Mannschaft einen positiven Heimstart bewerkstelligen zu können“. djk

