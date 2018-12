Heuchelberger waren ein harter Brocken

SG Heuchelberg II – Buchen 24:28

Buchen: Djapa, Henn (beide Tor), Haaker, M. Weis (2), Weber (5), Klein (2), J. Weis (3), Kleinert (5/1 davon Siebenmeter), Omrcanin (8/1), Berberich (3).

Am vergangenen Sonntag stand für die „1B“ des TSV Buchen bereits die erste Partie der Rückrunde auf dem Spielplan. Es sollte am späten Sonntagabend nach Nordheim zum Sportgelände Breibach gehen. Die dort beheimatete SG Heuchelberg 2 rangiert mit einem leicht positiven Punkteverhältnis auf dem vierten Platz der Tabelle, daher war ein spannendes Spiel garantiert.

Jedoch fanden die leicht favorisierten Buchener vielleicht auch auf Grund der erschwerten Anreise dank einer Autobahnbaustelle sowie dem klebendem Spielgerät, schwer ins Spiel. So konnte man zwar noch den ersten Treffer des Spiels markieren, danach jedoch musste man die Gastgeber auf 1:4 davonziehen lassen. Hauptsächlich in Form von Luka Omrcanin konnte man jedoch bis zu 14 Spielminute diesen Rückstand in eine eigene Führung zum 7:5 verwandeln. Dieser Lauf zwang den Heimtrainer zu seinem ersten Time-Out. Hierbei fand er wohl die richtigen Worte. Folgerichtig ging es beim Spielstand von 14:14 in die Halbzeitpause.

Betreuer Kirchgeßner zeigte sich mit der Leistung seiner Mannen nicht wirklich zufrieden. So bemängelt er die hektische Spielweise in der Offensive und insbesondere die nicht vorhandene Konsequenz beim Torabschluss.

Aber auch wie zu Beginn des Spiels fanden die Gastgeber besser in den zweiten Spielabschnitt und konnten mit 14:16 in Führung gehen. Anschließend tauschte die Führung immer wieder hin und her, es gelang bis zum Spielstand von 18:18 keiner Mannschaft, sich deutlich abzusetzen. Jedoch waren es anschließend die Gäste aus dem Odenwald, die sich von 18:18 (38.) über 21:18 (43.) bis zum 25:20 (50.) absetzen konnten. In den verbleibenden zehn Spielminuten versuchte nun der Heimtrainer mit einer sehr offensiven Manndeckung auf die beiden Buchener Halbspieler, das Ruder nochmals herumzureißen. Durch diese neue Situation waren die TSVler durchaus überrascht, und so konnte man im Angriff nur noch unter höchster Anstrengung zum Torerfolg kommen. Jedoch wusste man gekonnt in der Abwehr zu agieren und machte es den Heuchelbergern auch nicht leicht, zum Torerfolg zukommen. Daher endete das Spiel nach einer hektischen und nicht unbedingt schön anzusehenden Schlussphase mit 28:24 zu Gunsten der Buchener.

Grundsätzlich kann man wohl sagen, dass dies mit Sicherheit nicht die beste Leistung dieser Runde war, und das Spiel durchaus auch zu Gunsten der Gastgeber hätte ausgehen können. Die „1B“ steht nach einer guten Hinrunde auf dem zweiten Tabellenplatz mit lediglich zwei Punkten Rückstand auf den Platz an der Sonne. ni

