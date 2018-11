HG „ärgert“ den Tabellenführer lange Zeit

SG Leutershausen II – HG Königshofen/Sachsenflur 29:23

Königshofen: J. Müller, A. Sander (beide Tor), T. Meyer, D. Meyer (4 Tore/davon 1 Siebenmeter), M. Fischer (2), Veith (2), D. Fischer (4), Hensel (1), Bleckmann (5), T. Sander (3), C. Müller (2), Buchinger.

Die HG Königshofen/Sachsenflur ging beim derzeitigen Spitzenreiter der Verbandsliga natürlich nur als klarer Außenseiter in das Spiel. Ohne Sven Meder, Bastian Hupp und Max Wetterich war die Personaldecke etwas ausgedünnt.

Doch die Partie nahm zunächst einen absolut überraschenden Verlauf. Von Beginn an war zunächst die HG Königshofen/Sachsenflur die spielbestimmende Mannschaft. Sie geriet während der kompletten ersten Hälfte nicht ein einziges Mal in Rückstand.

Mit einem für ein Tabellenschlusslicht erstaunlich großen Selbstvertrauen erzielte die HG Treffer um Treffer. Vor allem Luca Bleckmann knüpfte an die Leistung an, mit der er in der vergangenen Partie gegen Malsch aufgehört hatte. Die SGL dagegen kam im Angriff überhaupt nicht in Schwung, warf einige Fahrkarten und war sichtlich etwas irritiert aufgrund der starken Leistung des Kellerkindes.

Leider vergaben die Gäste einige Chancen auf leichte Tore, sonst hätte die Führung für die HG noch höher ausfallen können.

Nach 21 Minuten baute Marius Fischer mit zwei Treffern in Folge die Führung auf drei Tore aus. Zu diesem Zeitpunkt war Timo Meyer schon verletzungsbedingt ausgeschieden. Ab der 25. Minute fehlte dann auch Marius Fischer der Mannschaft, nachdem er wegen einer unglücklichen Aktion die Rote Karte gesehen hatte.

Die Gastgeber nutzten ihre Überzahl und glichen den Spielstand wieder aus. Quasi mit der Pausensirene „würgte“ Dennis Meyer nochmals einen Ball über die Torlinie, so dass die Jungs von Trainer Okuschko mit einer hauchdünnen Führung in die Kabine (14:13) gingen.

Das Bild sollte sich auch in den ersten Minuten nach der Pause nicht ändern. Die HG übernahm weiterhin immer wieder die Initiative, spielte geduldig und nutzte die sich bietenden Chancen konsequent. Erst in der 41. Minute ging Leutershausen dann das erste Mal in Führung, doch die HG blieb dran, zeigte tollen Handball und kämpfte stark. Einige Disziplinlosigkeiten und sicherlich diskutable Schiedsrichterentscheidungen brachten sie letztendlich auf die Verliererstraße. Erst jetzt nutzte die SGL jede sich bietende Chance und baute die Führung durch Konter zehn Minuten vor dem Ende erstmals auf drei Tore aus. Die Gegenwehr der HG war gebrochen. Aufgrund der angespannten Personalsituation konnte von der Bank auch kein neuer Schwung mehr gebracht werden.

Letztendlich verloren die Taubertäler nach toller Leistung etwas zu deutlich mit 23:29. Durch den Sieg von Langensteinbach ist die HG Königshofen/Sachsenflur jetzt wieder Schlusslicht der Verbandsliga und muss im nächsten Heimspiel gegen Rot unbedingt punkten.

