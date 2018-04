HG-Damen auswärts unter Druck

Anzeige

Nach der kurzen Osterpause stehen die Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur in der Badenliga vor einer wichtigen Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer Alexander Schad muss gegen Tabellennachbar TG Neureut ran, die in der Tabelle auf die HG-Handballerinnen nur einen Punkt Rückstand haben. Beide Mannschaften sind auf Zähler angewiesen, sodass man sich auf eine kämpferische Begegnung einstellen darf. Zudem haben die Taubertälerinnen mit dem kommenden Gegner noch eine Rechnung offen: Das Hinrundenspiel verlor man in heimischer Halle noch knapp mit zwei Toren Unterschied, was die Akteurinnen der HG auch im Nachklang noch ordentlich wurmte.

Besonderer Fokus muss im Duell gegen die TG Neureut auf der Abwehrarbeit liegen. Mit einer aggressiven Defensive und gutem Konterspiel dürfte man die Gegnerinnen in Schach halten können. Im Angriff ist dagegen ein variables Spiel wichtig, um dem Tabellennachbarn das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Mit nötigem Ehrgeiz und Siegeswillen scheint ein Erfolg der HG Königshofen/Sachsenflur in jedem Fall möglich. Mit einem Sieg könnte man zudem wichtige Zähler im Abstiegskampf sammeln.