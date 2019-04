HG-Frauen schaffen trotz Niederlage den Klassenerhalt

TSV Rot – HG Königshofen/Sachsenflur 28:24

Königshofen/Sachsenflur: Dittmann (2 Tore), Adelmann (1), Henn (2), Roth (1), Edelmann (2), Fürst (2), Winkler (6/davon 2 Siebenmeter),(2), Lang(6)

Mit guten Vorsätzen reisten die Badenliga-Handballerinnen der HG Königshofen-Sachsenflur zum letzten Auswärtsspiel der laufenden Saison. Beim Tabellensiebten TSV Rot wollte das Team von Trainer Alexander Schad weniger technische Fehler machen als zuletzt, die eigenen Chancen besser verwerten und durch eine stabile und aggressive Abwehrleistung zwei Punkte mit nach Hause nehmen.

Schlecht ins Spiel gefunden

Anfangs tat sich die HG sehr schwer. Die Spielerinnen brauchten einige Minuten, um in die Partie zu finden. Mit einer 5:1-Deckung versuchte man, den starken Rückraum um Evelyn Hoffmann etwas auf Distanz zu halten. Dennoch fanden die Gastgeberinnen immer wieder Lösungen und nutzten ihre Chancen sicher. Im Gegensatz dazu hatten die Gäste eine „Pechsträhne“, den gerade in der Anfangsphase trafen sie gleich mehrmals nur den Pfosten. So setzten sich der TSV Rot in der 20. Minute durch einen Siebenmeter von Cathrin Hofmann erstmals auf sechs Tore ab.

Danach fand die HG besser ins Spiel und sie verkürzte noch vor der Pause zunächst auf zwei Tore Differenz, dann aber baute der TSV Rot den Vorsprung wieder etwas aus. Beim stand von 16:11 ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel spielte die HG Königshofen/Sachsenflur zwar ihre Angriffe etwas konsequenter, die Abwehr war jedoch häufig unkonzentriert und ermöglichte den Gastgeberinnen viele einfache Tore. Nach 47 Minuten führte Rot mit sieben Tore Vorsprung.

Dann aber begann die Aufholjagd der Gäste, die nach den jüngsten Niederlagen einiges wieder gut machen wollten. Die Mannschaft zeigte plötzlich Willen, Kampfgeist und Leidenschaft und kam fünf Minuten vor Schluss tatsächlich noch bis auf zwei Tore (25:23) heran. Wegen einer Zeitstrafe war man in der Schlussphase allerdings in Unterzahl, weshalb man den den Vorsprung der Gastgeberinnen nicht mehr aufholen konnte.

Eine gute Nachricht

Trotz der Enttäuschung über diese Niederlage gab es dann aber tags drauf doch noch eine gute Nachricht für die Badenliga-Handballerinnen der HG. Der TSV Birkenau II musste sich dem Tabellenführer SG Heddesheim geschlagen geben. Durch diese Niederlage ist es Birkenau nicht mehr möglich, bei zwei ausstehenden Spielen den Fünf-Pinkte-Rückstand auf die HG aufzuholen. Nach aktuellem Stand steigen nur zwei Mannschaften in die Verbandsliga ab. Das heißt: Der zehnte Tabellenplatz, den man damit sicher hat, ist mit dem Klassenerhalt gleichzusetzen.

Somit können die HG-Damen die letzten zwei Saisonspiele befreit angehen. Doch haben die Spielerinnen sich selbst noch ein Ziel für die beiden ausstehenden Heimspiele gesetzt, schließlich kann man sich in der Tabelle noch auf den neunten Platz verbessern. hgd

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019