HG kann jetzt ohne Druck aufspielen

Nach zuvor fünf Niederlagen in Folge hat die HG Königshofen/sachsenflur am vergangenen Wochenende das vielleicht wichtigste Spiel der Saison gewinnen können. Durch den Sieg gegen den Lokalrivalen aus Dittigheim und Tauberbischofsheim hat man die HSG auf fünf Punkte distanziert. Dass die HG nun noch einmal Abstiegssorgen bekommt, ist aktuell zwar nicht abzusehen, doch noch sind acht Spiele zu bestreiten. Das heißt: Zumindest rechnerisch ist noch etwas möglich.

Weiter geht es für die HG Königshofen/Sachsenflur am morgigen Samstag bei der HSG Walzbachtal. Die Spielgemeinschaft aus Jöhlingen und Wössingen möchte in eigener Halle Revanche nehmen für die Niederlage in der Hinrunde. Damals gewann die HG knapp mit einem Tor Unterschied

Zu Hause ist die HSG Walzbachtal eine Macht. In dieser Saison hat die Mannschaft von Trainer Atalay Öztürk noch keine Partie in der Schulsporthalle in Jöhlingen verloren.