HG kommt erneut böse unter die Räder

Pforzheim II – Kön./Sachs. 38:19

Königshofen/Sachsenflur: A. Sander, J. Müller (beide Tor), T. Meyer, D. Meyer (4/2), M. Wetterich, T. Sander (4), S. Meder (3/1), B. Hupp (4), C. Müller, M. Fischer, D. Fischer (3), M. Buchinger, F. Hensel (1).

Viel vorgenommen hatte sich die HG Königshofen/Sachsenflur im dritten Auswärtsspiel gegen die TGS Pforzheim 2. Doch wieder musste man eine heftige Niederlage hin nehmen. Mit 38:19 verlor man deutlich und ohne Chance. Die ersten 20 Minuten liefen dabei noch recht ordentlich. Beim Stand von 12:11 dachte man, die HG könne sich aus ihrer Krise befreien. Weit gefehlt, jetzt nahm das Drama seinen Lauf. Reihenweise Ballverluste luden die schnellen Spieler der TGS zu einem Torfestival ein. Nicht einmal die Pause brachte die Männer von Valentin Okuschko zur Besinnung.

Keine Chance gegen Abwehr

Mit 18:12 startete die zweite Hälfte. Die HG fand jetzt keine Mittel mehr gegen die 5:1-Abwehr der Gastgeber, die Folge waren einfachste Ballverluste und den bemitleidenswerten Torhütern der HG flogen die Bälle nur so um die Ohren. Insgesamt zwölf Konter kassierte man in den zweiten 30 Minuten. Erschreckend sind die vielen einfachen Ballverluste. So ist die HG nicht Verbandsliga tauglich- Hervorzuheben ist lediglich Thomas Sander, der sein bestes Spiel im Trikot der HG zeigte und deutlich mutiger agierte als zuletzt. Auch die Torhüter zeigten wieder einige Paraden, ansonsten war der Auftritt erneut ziemlich ernüchternd. 20 gute Minuten reichen leider auf diesem Niveau nicht. So bleibt die HG Königshofen/Sachsenflur mit 0:12 und minus 65 Toren Schlusslicht. Nächste Woche kommt der Aufsteiger aus Neuthard ins Taubertal. Bleibt zu hoffen, dass die HG in eigener Halle eine bessere Leistung zeigt als die sechs Spiele zuvor.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018