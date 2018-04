HG-Mannschaft fährt zum „Schaulaufen“ nach Rot

Anzeige

Jetzt muss das Team noch einmal auf die Zähne beißen und die letzte Pflichtaufgabe erfüllen. Mit einem stark dezimierten Kader will man den TSV trotzdem noch ärgern und zu einer Top-Leistung zwingen. Wahrscheinlich wird die HG allerdings einige Akteure einsetzen müssen, die bisher erst zu wenigen Spielanteilen kamen. Doch auch sie wollen natürlich zeigen, was sie drauf haben.

Mit einem Sieg wird es aber vermutlich nichts werden, dafür ist der Gastgeber einfach zu stark. Das bekam die HG bereits im Hinspiel deutlich zu spüren als sie nach langem Kampf am Ende deutlich mit 28:34 das Nachsehen hatte. Mit einem solchen oder ähnlichen Ergebnis wäre man am Samstag in Rot sicherlich zufrieden.

Wichtig ist im Endeffekt für die Gäste nur, dass die Mannschaft nochmals Spaß am Spiel hat und möglichst verletzungsfrei in die Sommerpause gehen kann.

Danach geht die HG mit neuem Trainer und stark veränderter Mannschaft wieder in der Verbandsliga an den Start und will möglichst erneut die Klasse halten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018