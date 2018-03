HG rechnet sich gute Chancen auf ein Erfolgserlebnis aus

Anzeige

Die HG hat das Heimspiel gegen Pforzheim etwas unglücklich und knapp mit 26:28 verloren. Sollte es diesmal auswärts zu zwei Punkten reichen, könnte die Mannschaft von Roman Christov sogar davon träumen, doch noch den drittletzten Platz zu verlassen. Die gezeigten Leistungen in den jüngsten Spielen lassen in jedem Fall die Hoffnung keimen, dass die Mannschaft zumindest mithalten kann.

Dennis Meyer wird seinem Team wieder unter die Arme greifen können. Fehlen werden dagegen definitiv Marius Fischer und Sebastian Meder. Doch mit Personalmangel kennt sich die HG aus. Aktuell scheint es so, dass jeder Spieler praktisch jeden Part übernehmen kann, ohne großen Qualitätsverlust. So werden wieder einige Ergänzungsspieler in die Bresche springen müssen. Mit dem guten Resultat aus der Vorwoche hat die HG jetzt Rückenwind.

Sven Meder scheint aktuell in absoluter Topform zu sein. Erhält er die nötige Unterstützung seiner Mitspieler, kann die HG Königshofen/Sachsenflur am Sonntag um 16 Uhr vielleicht den ersten Auswärtssieg der Rückrunde feiern.

