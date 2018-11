HG Saase endgültig ein Titelfavorit

Großsachsen.Das zweite Derby in Folge steht heute um 19 Uhr für die Handballerinnen der HG Saase an: Eine Woche nach dem 29:23 gegen Heddesheim will das Team von Trainer Carsten Sender beim Ortsrivalen TV Schriesheim die Punkte einfahren. Von der Papierform her ist das Duell eine klare Sache, die ungeschlagene HG ist haushoher Favorit bei den bislang erst einmal erfolgreichen Schriesheimerinnen.

Doch TVS-Trainerin Christin Herrmann sieht ihre Mannschaft im Aufwärtstrend und erkannte auch bei der jüngsten, denkbar knappen 22:23-Niederlage in Rot eine Leistungssteigerung. Und natürlich setzt man im Bergstraßen-Duell auch auf die Sportlerweisheit, dass Derbys ihre eigenen Gesetze haben. Allerdings scheint Saase in dieser Runde nur schwer zu schlagen, zumal zur ohnehin starken Mannschaft auch noch eine Ausnahmekönnerin dazugestoßen ist: Die frühere Bundesliga-Spielerin Claudia Schückler gab gegen Heddesheim ihr Comeback, traf bei zehn Versuchen neunmal und unterstrich ihre Klasse.

Erfolgreiche Karriere

Die 33-jährige Linkshänderin wohnt in Lützelsachsen, trainiert seit einem Monat bei der HG mit und Carsten Sender ist natürlich glücklich, solch eine Klasse-Spielerin in der Hinterhand zu haben. Ob sie aber zukünftig immer mit auflaufen wird, bleibt abzuwarten.

Schückler hat das Handball-ABC beim TSV Handschuhsheim gelernt, war dann von 2001 bis 2005 für die HSG Mannheim in der Regionalliga und gleichzeitig beim VfL Waiblingen (2. Bundesliga) am Ball. Über die Station HSG Bensheim/Auerbach (2. Liga) kam sie zum Erstligisten Bayer Leverkusen, wo sie mit der Deutschen Vize-Meisterschaft 2009 und dem Pokalsieg 2010 ihre größten Erfolge feierte. Anschließend war die Rechtsaußen noch bei den Drittligisten Sulzbach/Leidersbach und FSV Mainz 05 am Ball, stieg mit den Mainzern sogar noch einmal in die zweite Liga auf. Jetzt dürfen sich die Fans der HG Saase freuen, die Spielerin mit den vielen Wurfvarianten in ihren Reihen zu haben.

Mehr Alternativen für Viernheim

Eine unangenehme Aufgabe wartet heute ab 17 Uhr auf den TSV Amicitia Viernheim, der den TSV Rot zu Gast hat. Eigentlich wurde Rot nach dem Abgang von Torjägerin Madeleine Laier in hinteren Tabellenregionen erwartet, spielt aber bislang eine starke Runde und ist Fünfter mit 8:6 Punkten. „Die Mannschaft ist sehr schwer auszurechnen“, warnt Viernheims Trainer Matthias Kolander, „aber wir müssen uns nicht verstecken“, verweist er auf die Bilanz von 12:2 Punkten. Zudem stehen Vanessa Reinhard und Jennifer Mieley nach zweiwöchiger Pause wieder im Kader.

Die SG Heddesheim erwartet morgen (15.15 Uhr) die SG Pforzheim/Eutingen und will mit dem fünften Saisonsieg den vierten Tabellenplatz untermauern. me

