HG Saase macht nach der Pause ernst

Schriesheim.Nur eine Hälfte ist im Derby der Frauenhandball-Badenliga Spannung aufgekommen: Der TV Schriesheim machte der favorisierten HG Saase das Leben schwer, blieb bis zum 15:17 zur Pause in Schlagdistanz, musste sich dann in der voll besetzten Schulsporthalle aber doch noch klar mit 23:37 geschlagen geben. Dabei lief bei der HG noch nicht einmal die zuletzt reaktivierte frühere Bundesliga-Spielerin Claudia Schückler auf, was einmal mehr das große Potenzial im Kader von Trainer Carsten Sender zeigt. Saase (12:4 Punkte) bleibt als Dritter ungeschlagen, Schriesheim ist Vorletzter (2:14).

Der tabellarische Unterschied war in den ersten 30 Minuten nicht zu erkennen. Schriesheim kämpfte verbissen, Saase war eine gewisse Nervosität anzumerken. Immer wieder trafen die Gastgeberinnen nach diszipliniert vorgetragenen Angriffen. In den ersten zehn Minuten legte Schriesheim sogar zwei Treffer vor, dann übernahm die HG zwar die Führung, musste aber nach dem 15:10 (24.) den TVS wieder zur Pause herankommen lassen.

Im zweiten Abschnitt blieb Schriesheim bis zum 17:20 (36.) dran, ehe Saase aufdrehte: Angetrieben von Saskia Fabig und dank der Treffsicherheit von Maria Sender, die alleine im zweiten Abschnitt elfmal erfolgreich war, zog der Favorit über 22:17 (40.) und 25:19 (46.) auf 33:19 (56.) davon, Schriesheim hatte diesem Sturmlauf nichts mehr entgegenzusetzen.

TSV A. Viernheim – TSV Rot 29:28

Ein Treffer von Julia Fischer fünf Sekunden vor dem Ende bescherte Viernheim den knappen Erfolg. Drei Minuten vor Schluss schienen die Südhessen beim 25:27 schon geschlagen, doch wie so oft in dieser Runde, bewies die Mannschaft von Trainer Matthias Kolander Kampfgeist, der nun mit dem Sprung an die Tabellenspitze belohnt wurde.

Rot präsentierte sich als unbequemer Gegner, zudem leistete sich Viernheim viele vergebene Chancen. Als es 5:10 (21.) hieß, nahm Kolander eine Auszeit, bis zur Pause verkürzte der TSV Amicitia auf zwei Tore. Es dauerte dann noch bis zum 18:18 (41.), ehe der erste Ausgleich gelang. Rot legte weiter knapp vor, ehe Viernheim 50 Sekunden vor dem Ende erstmals in Führung ging.

Heddesheim – Pforzheim/E. 26:19

Eine starke Leistung bot die SGH und bog mit einem Zwischenspurt von 12:10 zum 16:10 auf die Siegerstraße ein. Heddesheim gewann auch in der Höhe verdient. me

