HG verabschiedet Routiniers

Verabschiedet wurden im Rahmen des letzten Saisonspiels der HG Königshofen/Sachsenflur einige bewährte Spieler.Von links: Sven Meder, der von der Jugend an dabei war und seit der Saison 2007/2008 in der ersten Männermannschaft spielte, Miroslav Cico (seit der Saison 2004/2005 bei der HG), Andre Zahner (Torwart seit der Saison 2005/2006) und Sebastian Meder (von Jugend an ab Saison 2004/2005), Rene Meder (von Jugend an über die zweite Mannschaft ab der Saison 2009/2010) sowie Gabor Toth (seit der Saison 2011/2012). Unser Bild zeigt die verabschiedeten Spieler zusammen mit dem HG-Vorsitzenden Gerhard Meyer und dem treuesten Fan Heidrun Hein. Bild: Renk