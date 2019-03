HG verabschiedet sich mit Würde

Malsch – HG Königshofen/S. 19:24

Königshofen/Sachsenflur: J. Müller , A. Sander (beide Tor), Wetterich, D. Meyer (2 Tore), T. Meyer (2/davon 1 Siebenmeter), Th. Sander, M. Fischer (2), D. Fischer (2), Buchinger (3), Veith, Ch. Müller (3), Hupp (2), Hensel (1), Bleckmann (1), Meder (7/2).

Was lange währt, kann irgendeinmal tatsächlich gut werden: Im elften Anlauf gelang der Männerschaft der HG Königshofen/Sachsenflur der langersehnte und viel umjubelte erste Auswärtssieg der Verbandsliga-Saison.

Beim TSV Germania Malsch war die HG von der ersten Minute an voll da. Es war zu spüren, dass gegen die „Füchse“ aus Malsch durchaus was zu holen ist. Für die Gastgeber ging es um vieles – und dieser Druck, der auf der Heimmannschaft lag, war deutlich zu spüren. Mit 15:27 Punkte stand der TSV Malsch vor der Partie nämlich auf dem 12. Platz. Für den Klassenerhalt wäre ein Sieg gegen die HG für die „Germanen“ elementar wichtig gewesen, um sich etwas Sicherheit zu verschaffen. Doch es kam ganz anders.

Die HG erwies sich das erste Mal im Kalenderjahr 2019 auswärts nicht als Punktelieferant. Die Mannschaft wollte sich, ihren Fans und der gesamten Handballregion Odenwald-Tauber-Kreis endlich wieder einmal zeigen, dass auch in Königshofen und Sachsenflur noch guter Handball gespielt werden kann.

Von Anfang an wurde der nötige Wille gezeigt. Angeführt von einem bockstarken Jörn Müller im Tor, der mit 26 Paraden seine Hütte nahezu „vernagelte“, ging man erst mit einem Halbzeitstand von 9:10 in die Kabine. Die Gäste schafften es während der gesamten zweiten Hälfte, die Gastgeber nicht mehr in Führung gehen zu lassen.

Lange stand die partie auf des Messers Schneide, doch dann war es David Fischer, der in der 55. Minute erstmals den Vorsprung auf dreiTrefer ausbaute. Diese Führung wurde dann sogar bis zum Endergebnis von 19:24 ausgebaut. Nach der Schlusssirene wurde der etwas unerwartete Sieg natürlich ausgiebig gefeiert. Zwar ändern die zwei Punkte ändern nichts mehr am Abstieg, doch für die Moral waren sie sehr wichtig. Für die letzten vier Spiele hat sich das Team zum Ziel gesetzt, zumindest noch zwei Partien für sich zu entscheiden, damit man sich würdig in die Landesliga verabschieden kann. Die ersten zwei Punkte sollen hierbei am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr im Heimspiel gegen die SG Leutershausen II geholt werden.

