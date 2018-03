HG wehrt sich lange Zeit sehr tapfer

Anzeige

Eine weitere Hiobsbotschaft kam von Ersatztorfrau Corinna Schmitt, bei der sich eine im Abschlusstraining zugezogene Verletzung als schwerwiegender entpuppte und die somit nun ebenfalls gezwungen war zu pausieren. Da Alexander Schad jetzt niemanden mehr hatte, der das Tor hüten würde, rief er am am Mittag vor dem Spiel kurzerhand Daniela Kraus an, die sich bereit erklärte, den Familennachmittag sausen zu lassen, um drei Stunden später in den Mannschaftsbus einzusteigen und nach Nußloch zu fahren. Und sie machte ihre Sache, besonders in der ersten Hälfte, sehr gut.

A-Jugendliche „am Start“

Die HG-Damen begannen mit einer in dieser Saison so noch nicht dagewesener Aufstellung. Neben Daniela Kraus halfen außerdem Kathrin Häusler (reaktiviert), Kathrin Malisi (Zweitspielrecht), Maren Schmitt (zweite Mannschaft) und Laura von Baumbach (A-Jugend) aus. Doch obwohl man in der Konstellation nicht eingespielt war, zeigten die HG-Damen einen starken ersten Durchgang, in der Anna-Lena Roth geschickt die Fäden zog und die beiden Halbspielerinnen Anna Winkler (4 Tore) und Patrizia Schäffner (8 Tore) mit viel Druck auf die gegnerische Abwehr gingen.

Entweder waren sie selber erfolgreich, oder setzten ihre Außenspieler gut in Szene. Auch in der Defensive arbeitete man gut zusammen, und Kraus hielt ihrer Mannschaft mit zahlreichen starken Paraden, davon unter anderem zwei gehaltenen Strafwürfen, den Rücken frei. So stand es bis zur 24. Minute 8:8, bis die Nußlocherinnen auf eine offensivere Deckung umstiegen und durch schnelle Gegenstöße eine Zwei-Tore-Führung zur Halbzeit herausarbeiteten.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich dann allerdings, dass die Nußlocherinnen mit einem sehr breiten Kader 60 Minuten volles Tempo spielen können und die fehlenden Wechselmöglichkeiten auf Seiten der HG Königshofen/Sachsenflur schwierig zu kompensieren waren. Angetrieben vom starken Rückraum um Felicia Arnold (8 Tore) und Tara Beckenbach (6 Tore) setzte sich der Tabellenführer Tor um Tor ab.

Aber die wackeren HG-Frauen gaben nicht auf und versuchten alles, um den Gegnerinnen paroli zu bieten. Durch die offensive Abwehr der Gastgeberinnen ergaben sich größere Lücken am Kreis, die unter anderem Sabine Schmitt zu nutzen wusste, welche trotz entzündeter Sehne in der Schulter auf die Zähne biss und sich in den Dienst der Mannschaft stellte. Auch Kathrin Malisi kam zu einigen sehenswerten Treffern von der Rechtsaußen Position. Allerdings ließen irgendwann die Kräfte nach und man konnte sich nicht mehr gegen die Niederlage stemmen.

Die HG können sich nichts vorwerfen, sie haben eine gute kämpferische Leistung gezeigt, bei der man mitnehmen sollte, dass der letztendliche Spielausgang von 34:23 nicht den tatsächlichen Spielverlauf widerspiegelt.

