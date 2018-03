HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim überrascht mit einer Topleistung

Anzeige

Die „Grün-Weißen“ waren ohne ihren erkrankten Coach Martin Keupp in den Kreis Karlsruhe gereist. Auf der Trainerbank saßen mit dem Vorsitzenden des TV Dittigheim, Dieter Reichert, und dem leicht angeschlagenen Spielmacher Fritz Bloser allerdings zwei erfahrene Handballexperten.

Natürlich gingen die Gäste als klare Außenseiter in dieses Match, doch die Mannschaft zeigte Moral und demonstrierte eindrucksvoll, dass sie sich noch nicht aufgegeben hat. „Geheimnis des Erfolgs waren eine konzentrierte, mannschaftlich geschlossene Leistung mit wenig Eigenfehlern und ein glänzend aufgelegter Keeper Daniel Rakovic“, so Dieter Reichert, der damit auch die gute Arbeit von Trainer Martin Keupp gewürdigt sah.

Die Defensivabteilung der HSG zeigte ja seit Wochen ansteigende Form, diesmal wusste auch der Angriff zu überzeugen. Nicht nur die Rückraumschützen David Küpper, Luis Hönninger und Max Engert sorgten mit zusammen 13 Toren für Druck, auch die beiden Außen Tizian Hartmann und Pascal Gärtner mit jeweils fünf Treffern blieben stets gefährlich.

Die ganze Routine ausgespielt

Hinzu kam Sandro Leuthold, der am Kreis seine ganze Routine ausspielte und vier Mal traf. Auch die Rote Karte, die Felix Bloser bereits in der 16. Minute für ein dummes Foul kassierte, brachte die Mannschaft nicht aus dem Rhythmus.

Überragender Akteur auf dem Platz war zweifellos HSG-Keeper Daniel Rakovic, der mit seinen Glanzparaden die gegnerischen Angreifer schier zur Verzweiflung brachte und letztlich zum Matchwinner avancierte.

Von Beginn an machten die „Grün-Weißen“ deutlich, dass sie die weite Reise nach Ettlingen nicht angetreten hatten, um dort Geschenke zu verteilen. Die Hausherren setzten per Strafwurf zwar den ersten Treffer, doch dann dominierten die Gäste und überraschten mit herrlich herausgespielten Toren zum 4:1. In der Folgezeit verteidigten sie geschickt ihren Vorsprung, doch Ettlingen/Bruchhausen blieb stets gefährlich. Kurz vor dem Wechsel nutzten die Gastgeber eine kleine Schwächephase ihres Gegners und brachten sich nach stetigem Rückstand in der 28. Minute erstmals wieder mit 11:10 in Führung. Mit 11:11 ging es schließlich in die Pause.

Nach dem Wechsel legten die Gastgeber noch einmal zum 12:11 vor, dann übernahmen die Gäste wieder das Kommando. Über 14:14 schafften sie zum 19:15 erstmals einen klaren Vorsprung.

Doch Ettlingen/Bruchhausen kämpfte unvermindert weiter und kam drei Minuten vor dem Abpfiff nochmals bis auf einen Treffer heran (23:24). Doch diesmal ließen sich die Gäste die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Sandro Leuthold und zwei Mal Pascal Gärtner sorgten mit ihren Treffern schließlich für den verdienten Sieg der Gastmannschaft.

Nach der Osterpause setzt die HSG ihren Abstiegskampf fort. Gegner in der Grünewaldhalle ist dann am Samstag, 7. April, Spitzenreiter TSG Plankstadt. bf

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018