HSG Dittigheim/TBB setzt sich an die Tabellenspitze

TV Großsachsen –– HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim 19:21

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Gluhak (1 Tor), Berthold (beide Tor), Bodó (9/ davon 1 Siebenmeter), S. Gärtner (3), D. Gärtner (1), Brezina (1), Mayer, N. Küpper (1/1), T. Keupp (3), Ehler, Hartmann, Suihkonen (1), Rother (1).

Mit einem knappen, jedoch durchaus verdienten 21:19-Erfolg holte sich die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim beim bisherigen Spitzenreiter TV Germania Großsachsen nicht nur einen grandiosen Sieg, gleichzeitig übernahmen die „Grün-Weißen“ damit auch die Tabellenführung in der Landesliga. Vor allem in der ersten Spielhälfte präsentierte sich die HSG in bestechender Form: Sowohl im Angriff mit Goalgetter Viktor Bodó als auch im Abwehrverbund vor dem erneut überragenden Keeper Chris Gluhak passte einfach alles zusammen.

In Hälfte zwei flachte das Spiel der Taubertäler zwar zunächst merklich ab, doch das Team von Trainer Martin Keupp kämpfte sich zurück. In den letzten 15 Minuten boten beide Teams eine regelrechte Abwehrschlacht, Tore auf beiden Seiten blieben Mangelware. Insgesamt sahen die Zuschauer ein mitreißendes kampfbetontes Handballmatch, das an Dramatik und Spannung kaum zu überbieten war.

Vom Anpfiff weg gehörten die ersten Minuten klar den Gastgebern. Sie starteten hellwach in die Partie und überraschten ihren Gegner mit zwei schnellen Treffern zum 2:0. Doch das brachte die „Grün-Weißen“ keinesfalls aus der Fassung. Mit schwungvoll vorgetragenen Angriffen und herrlich herausgespielten Treffern drehten die Gäste den Rückstand binnen fünf Minuten in eine 5:2-Führung um. Auch in der Folgezeit blieben die Taubertäler meist Herr der Lage. Der Tabellenführer versuchte alles, die Partie an sich zu reißen und kam wiederholt bis auf einen Treffer heran. Mehr ließen die Gäste nicht zu. Schließlich nahmen sie mit 14:11 ihre drei Tore Führung mit in die Pause.

Nach dem Wechsel bot sich zunächst das gleiche Bild. Die HSG konnte den Vorsprung bis zum 15:12 halten, dann geriet ihr Angriffswirbel mehr und mehr ins Stocken. Sofort witterten die Hausherren ihre Chancen und legten mit einem 4:0 Lauf zum 16:15 einen Treffer vor. Das Spiel schien zu kippen. Aber die Gäste erkämpften sich die Führung zurück. Nach dem 18:18 in der 50. Spielminute ließ die Mannschaft von Trainer Martin Keupp neun Minuten kein Gegentor zu. Als Viktor Bodo drei Minuten vor Spielende für seine Farben das 20:18 markiert hatte, stellte Großsachsen auf eine offene Manndeckung um. Die HSG ließ sich auch dadurch nicht beirren und siegte am Ende durchaus verdient mit 21:19 Toren.

Bei noch fünf ausstehenden Spielen liegen die „Grün-Weißen“ nun im Kampf um den Titel aussichtsreich im Rennen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019