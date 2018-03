HSG Dittigheim/TBB verschenkt erneut einen durchaus möglichen Sieg

Anzeige

Entsprechend enttäuscht äußerte sich nach dem Spiel auch HSG Trainer Martin Keupp: „Wir haben bereits am Ende der ersten Hälfte den durchaus möglichen Sieg regelrecht weggeworfen.“ In der Tat führte sein Team zu diesem Zeitpunkt mit 12:9 Toren und hatte gleich mehrere Gelegenheiten, den Gegner vorzeitig in die Knie zu zwingen. Jedoch wurden diese Chancen leichtfertig vergeben und die Gastmannschaft dadurch wieder aufgebaut.

Rakovic überragend

Überragender Akteur in der Grünewald-Sporthalle war zweifellos HSG-Keeper Daniel Rakovic. Aber auch die „Torwartlegende“ konnte trotz ungezählter Glanzparaden die Niederlage seines Teams nicht verhindern. So sicher die Abwehr der Gastgeber auch stand, im Angriff blieb die Mannschaft fast über die gesamte Spielzeit relativ harmlos. Nur wenn der Ball schnell nach vorne gespielt wurde, gelangen einfache Tore. Insgesamt fand die HSG jedoch nicht zu ihrem gewohnten Spiel. Vor allem aus dem Rückraum kam zu wenig Druck, die Außenspieler wurden zu selten ins Spiel mit eingebunden.

Dennoch fanden die Gastgeber zunächst recht ordentlich ins Spiel. Nach dem 3:3 legten sie beim 6:4 erstmals zwei Tore vor, doch der wurfgewaltige Rückraum der Gäste sorgte postwendend wieder für den Gleichstand. Kurz vor der Pause hatte die HSG ihre wohl stärkste Phase. Jetzt lief der Ball sicher durch die eigenen Reihen und Konter sorgten für herrliche Tore. Das brachte den „Grün-Weißen“ auch einen Drei- Tore-Vorsprung. Doch dieser Angriffsschwung war schnell verpufft. Langensteinbach nutzte seine Chancen konsequenter und stellte mit dem Treffer zum 12:12 bis zum Pausenpfiff wieder den Gleichstand her.

Auch nach dem Wechsel blieben die Gäste weiter am Drücker und legten zum 14:12 zwei Tore vor. In der Folge wogte die Begegnung hin und her. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen. In der Schlussphase versagten den Gastgebern etwas die Nerven.

Nach einem zwischenzeitlichen 21:19-Vorsprung lag die Mannschaft in der Schlussminute mit 22:23 zurück, vergab aber Sekunden vor Spielende den möglichen Ausgleich. Im Gegenzug machte Langensteinbach mit dem Treffer zum 24:22 den glücklichen Auswärtssieg klar.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.03.2018