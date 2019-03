HSG für das Spitzenspiel bestens gerüstet

Die Landesliga-Männer von Spitzenreiter HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim erwarten am Samstag um 19.30 Uhr in der Grünewald-Sporthalle in Tauberbischofsheim den Tabellendritten TV Bammental zum Spitzenspiel.

Nach dem Erfolg am vergangenen Wochenende beim Tabellenführer TV Germania Großsachsen, stehen die Gastgeber an der Spitze und werden nun natürlich alles versuchen, diese Position weiter zu festigen.

Zwei Teams in Top-Form

Aber auch die Gäste hatten zuletzt einen hervorragenden Lauf. Sie reisen nämlich mit der Empfehlung von vier Siegen in Folge an die Tauber. Durch diese Serie arbeiteten sie sich aus der unteren Tabellenhälfte mit aktuell 23:15 Punkten bis auf Rang drei hoch. Natürlich wollen sie ihren positiven Lauf weiter fortsetzen und trauen sich durchaus zu, auch beim Spitzenreiter etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Die vielen überraschenden Spielausgänge der letzten Wochen zeigen eindrucksvoll, dass unabhängig vom Tabellenstand in dieser Klasse jeder jeden schlagen kann.

Doch die HSG braucht sich vor niemand verstecken. Auch sie hat zuletzt eine kleine Serie von drei Siegen in Folge hingelegt und sich damit fünf Spieltage vor Saisonende für das Titelrennen bestens positioniert. Nach Minuspunkten betrachtet liegen die „Grün-Weißen“ mit momentan 24:10 Punkten vier beziehungsweise fünf Zähler vor den nächsten Verfolgern und haben als einziges Team der Liga die Entscheidung um die Meisterschaft selbst in der Hand.

Festung Grünewald-Sporthalle

Entsprechend motiviert und konzentriert wird die HSG die nächsten Aufgaben mit viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen angehen. Die Mannschaft präsentiert sich gerade jetzt in der Schlussphase der Saison in prächtiger Form. Außerdem hat das Team von Trainer Martin Keupp die heimische Grünewald-Sporthalle zu einer Festung ausgebaut. In den bisherigen sieben Spielen gab es dort noch keine Niederlage.

Großen Anteil daran hat sicher auch das großartige Publikum, das ihr Team stets lautstark nach vorne peitscht.

Im Hinspiel haben die Taubertäler mit einem 25:21-Sieg zwar beide Punkte aus Bammental mitgenommen, doch die Partie damals war bis zuletzt hart umkämpft. Die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim musste damals schon alles aufbieten, um am Ende in die Erfolgsspur zu finden.

Auch die Partie am morgigen Samstag wird sicherlich alles andere als eein Selbstläufer. Die Gäste dürfen keineswegs unterschätzt werden, denn sie sind immer für eine Überraschung gut. Aufgrund der zuletzt gezeigten starken Leistungen gehen die „Grün-Weißen“ dennoch als Favorit ins Spiel.

Personell kann Trainer Keupp, abgesehen von den beiden Langzeitverletzten, voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen.

Das Vorspiel in der Kreisklasse A der Region Heilbronn/Franken bestreiten um 17.30 Uhr die zweite Mannschaft der HSG gegen Bad Rappenau.

