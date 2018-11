HSG geht gelassen ins Spitzenspiel

Zum absoluten Top-Spiel der Handball-Landesliga Nord kommt es am morgigen Samstag in der Grünewald-Sporthalle in Tauberbischofsheim. Spitzenreiter HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim (13:3 Punkte) erwartet den direkten Verfolger, die zweite Mannschaft des Drittligisten TV Germania Großsachsen (12:4). Beide Teams boten im Verlauf der Saison bisher ganz starke Leistungen und liegen deshalb in der Tabelle zurecht ganz oben.

HSG setzt auf den Heimvorteil

Die Voraussetzungen für ein Spitzenspiel könnten eigentlich nicht besser sein. Ein Favorit ist im Vorfeld der Partie nicht auszumachen. Vielleicht liegt ein spielentscheidender Vorteil im Heimrecht der „Grün-Weißen“. Sie werden von ihrem lautstarken Publikum in der vermutlich proppenvollen Halle sicher frenetisch angefeuert und nach vorne getrieben.

Doch die Gäste wissen, was sie im Taubertal erwartet. Die Mannschaft von der Bergstraße präsentierte sich am vergangenen Wochenende in Topform und brachte dem bis dahin ungeschlagenen TV Mosbach mit 24:20 die erste Saisonniederlage bei. Neben den Unentschieden gegen Wiesloch und Bammental kassierten die Gäste in der laufenden Runde mit dem 28:29 in Malschenberg nur eine Niederlage. Doch die war ungewöhnlich spektakulär, denn Großsachsen führte nach 34 Spielminuten bereits mit 20:10, doch das Team schaffte es nicht, diesen Zehn-Tore- Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Doch das ist natürlich Schnee von gestern. Inzwischen hat die Mannschaft aus dem Rhein-Neckar-Kreis diesen Aussetzer längst ad acta gelegt. Sie reist deshalb auch nicht chancenlos ins Taubertal und wird alles versuchen, auch von dort etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen.

Nachdem die Gäste in der vergangenen Saison als Vizemeister den Aufstieg zur Verbandsliga nur knapp verpasst hatten, ist in diesem Jahr die Meisterschaft erklärtes Ziel.

Aber die „Grün-Weißen“ aus Dittigheim und Tauberbischofsheim können die kommende Aufgabe dennoch relativ gelassen angehen, schließlich sind sie mittlerweile seit fünf Spielen ungeschlagen. Das Team ist längst zu einer starken Einheit zusammengewachsen. Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend, alle Akteure ziehen an einem Strang.

Entsprechend gehen die Hausherren selbstbewusst, konzentriert und mit breiter Brust in diese Begegnung. Sie werden die Gäste nicht unterschätzen, aber sie vertrauen auch darauf, dass Coach Martin Keupp wieder das passende Konzept vorgibt.

Personalsituation entspannt sich

Entsprechend streben sie natürlich gerade zu Hause einen Erfolg an, schließlich geht es darum, den positiven Lauf zu nutzen und die Spitzenposition weiter auszubauen.

Die Personalsituation der HSG hat sich auch wieder etwas entspannt. Routinier Thomas Keupp wurde wegen muskulärer Probleme in Rot noch geschont, doch er sollte inzwischen jedoch wieder voll belastbar sein. Auch Simo Suihkonen wird voraussichtlich wieder mitwirken können.

Das gesamte HSG-Team brennt regelrecht auf dieses Match und möchte ihrem treuen Anhang auf alle Fälle eine konzentrierte und ansprechende Leistung bieten. In diesem Jahr haben die Zuschauer wieder die Möglichkeit, den „Handballer des Jahres“ mitzubestimmen. Gewählt werden kann am morgigen Samstag sowie beim nächsten Heimspiel in 14 Tagen gegen die HSG Mannheim.

