HSG-Keeper zieht dem Gast den Zahn

Bad Wimpfen/B. – Buchen 26:22

Buchen: Nirmaier, Theobald (beide Tor), J. Weber (1), Kraft, R. Weber, Große (4), Klein, Omrcanin (2), Weis(1), Schmitt (4 Tore/davon 1 Siebenmeter), Röckel (3/2), Weimer (5), Dosch (2).

Mit dem TSV Buchen und der HSG Bad Wimpfen/Biberach trafen zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander und lieferten sich in der Wimpfener Stauferhalle mindestens in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel. Dass für Buchen am Ende nichts Zählbares hängenblieb, lag zum einen an einer Schwächephase nach Wiederanpfiff, zum anderen am herausragenden HSG-Keeper Wojciech Honisch, der den Buchenern letztlich den Zahn zog.

Mit Fug und Recht durfte die Begegnung zwischen den beiden Teams im Vorfeld als „Spitzenspiel“ tituliert werden. Auf der einen Seite stand der selbst ernannte Aufstiegsaspirant aus Bad Wimpfen, der sich im Vorfeld der Saison nochmals personell verstärkt hat, auf der anderen der Buchener TSV, der in der noch jungen Saison auch auswärts bereits Neckarsulm zu Fall bringen konnte. Mit der Gewissheit im Hinterkopf, dass auch in der Fremde wieder Siege möglich sind, startete Buchen couragiert in die Partie. Eine konzentrierte Deckungsarbeit führte gleich zu Beginn zu mehreren Balleroberungen, die den Gästen die benötigte Sicherheit gaben. In den wenigen Situationen, in denen die Defensivordnung verloren ging, war Buchens Schlussmann Fabian Nirmaier zur Stelle und parierte. Der Spielstand von 7:4 nach 16 Spielminuten machte bereits Hoffnung auf den nächsten Auswärts-Coup der Saison. Der Drei-Tore-Vorsprung hatte bestand bis zum 12:9, dann jedoch verabschiedeten sich die Männer in Grün gedanklich ein wenig zu früh in die Halbzeitpause, was den Hausherren unnötigerweise die Möglichkeit gab, mit der Pausensirene zum 12:12 auszugleichen.

Hälfte zwei begann genau wie Hälfte eins geendet hatte: Die zu fahrig und unstrukturiert vorgetragenen Angriffsbemühungen der Buchener verliefen sich zumeist im Sande und luden den Gegner zu einfachen Toren ein. Zudem stellte die Hereinnahme des zweitligaerfahrenen Torhüters Honisch auf Seiten der HSG die Buchener vor große Probleme.

Rückstand nicht auszugleichen

Bereits nach wenigen Minuten sah sich Sebastian Wiener gezwungen, beim Stand von 17:14 von seiner Auszeit Gebrauch zu machen. Allen Bemühungen zum Trotz wollte der Rückstand in der Folge jedoch nicht geringer werden. Wann immer sich für den TSV Buchen die Gelegenheit auftat, in Schlagdistanz zu gelangen, zeigte Honisch seine Klasse und entschärfte die Buchener Geschosse. So plätscherte das Spiel vor sich hin und obwohl auch Buchens Schlussmann Fabian Nirmaier noch einige Bälle spektakulär abwehrte, war den Hausherren nicht beizukommen. Beim Stand von 23:17 schien die Entscheidung dann endgültig gefallen zu sein. Trotz des scheinbar aussichtslosen Spielstands zeigte Buchen aber nochmal Moral und verkürzte, angepeitscht von Nirmaiers Paraden, zwischenzeitlich auf 23:21. Zu mehr sollte es jedoch nicht mehr reichen, und so endete das vom Schiedsrichtergespann Diener/Braun souverän geleitete Spiel mit 26:22.

Was den TSV im bisherigen Saisonverlauf stark gemacht hatte, zeigten die Herren in Grün-Weiß diesmal nur eine Halbzeit lang und dann wieder in der Schlussphase der Partie. tsv

