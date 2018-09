HSG mit unbändigem Siegeswillen

HSG Dittigheim/TBB – Brühl 25:24

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Biesinger, Gluhak (beide Tor), Küpper (3 Tore/davon 1 Siebenmeter), Mayer, Bitsch (4), Th. Keupp (1), D. Gärtner (7/3), Tobias Ehler (1), Brezina (5), Suihkonen, Hartmann (2), St. Gärtner (2).

Mit einem äußerst knappen und am Ende auch etwas glücklichen 25:24-Auftaktsieg über den TV Brühl gelang der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim ein guter Start in die neue Landesliga-Saison.

Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga hatten die Kreisstädter personell einige Veränderungen zu verkraften. Trainer Martin Keupp schaffte es jedoch überraschend schnell, die Neuzugänge ins bestehende Mannschaftsgefüge einzubinden, wenn auch der Feinschliff noch etwas fehlte. Leidenschaft, Elan und unbändiger Siegeswille bestimmten bei beiden Teams über weite Strecken das Geschehen.

Die zahlreichen Zuschauer sahen eine packende Partie, die in einem wahren Handballkrimi mündete. Sechs Minuten vor dem Abpfiff lagen die Gastgeber mit noch 21:24 zurück, doch angetrieben von Routinier Dominik Gärtner, der in der Schlussphase drei Mal in Folge traf, kippten die Hausherren das Spiel zu ihren Gunsten.

Der TV Brühl, im letzten Jahr souveräner Meister der Kreisliga Mannheim, war der erwartet starke Gegner, der den Taubertälern alles abverlangte. Natürlich hat dieser Erfolg über einen Aufsteiger noch wenig Aussagekraft für die kommenden Aufgaben, dennoch wird er das Selbstvertrauen der HSG Akteure weiter stärken.

Trainer Keupp zeigte sich recht erleichtert über den Sieg. „Wichtig war für uns ein erfolgreicher Start in die neue Saison“, so der Übungsleiter. Er sah allerdings auch noch zu viele technische Fehler in seinem Team.

Vom Anpfiff weg gelang der HSG der Führungstreffer zum 1:0, doch Brühl konterte postwendend zum 1:1. In der Folgezeit taten sich beide Angriffsreihen recht schwer, die aggressive gegnerische Abwehr zu überwinden. Erst nach zehn Minuten trafen die Gastgeber zweimal zum 3:1. Die HSG lag danach auch dank ihres starken Keepers Mike Biesinger stets knapp in Front und ging mit einer 15:12-Führung in die Pause.

Nach dem Wechsel bot sich zunächst das gleiche Bild, aber die Gäste fanden jetzt immer besser ins Spiel und legten in der 40. Minute mit 18:17 erstmals vor. Die Gastgeber kamen allerdings schnell wieder zurück und erzielten drei Treffer in Folge zum 20:18.

Furioser Schlussspurt

Dann übernahm der Aufsteiger erneut das Kommando und warf sich bis zur 54. Minute einen drei Tore Vorsprung heraus (24:21). Das Spiel schien gelaufen. Doch mit unbändigem Kampfgeist und einem 4:0-Lauf in den letzten Minuten schafften die Hausherren 45 Sekunden vor Schluss noch den umjubelten Siegtreffer.

