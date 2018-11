HSG muss mit einem Punkt leben

Mannheim.In einem Spiel auf Augenhöhe sind die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim an einem Sieg ganz knapp vorbeigeschrammt. Sie mussten sich bei der SG Heidelsheim/Helmsheim mit einem 25:25 (13:10) zufriedengeben. Damit steckt das Team von Trainer Peter Jano, der nach der Partie sichtlich anfressen war, weiter im Abstiegskampf. In der letzten Sekunde nahm die beste HSG-Spielerin Nadine Titze den letzten Wurf, doch er landete erst nach der Sirene im Tor, es blieb beim Remis.

„Unsere Chancenverwertung in der ersten Hälfte war schlecht“, gab Nathalie Schützdeller zu. „Das sollten wir ganz schnell vergessen.“ Anke Schalk ergänzte: „Wir sollten uns über den einen Punkt freuen, nicht dem einen Tor und dem Sieg nachtrauern. In der zweiten Hälfte waren wir besser, daran müssen wir anknüpfen.“ Tatsächlich hätte die ausgeglichene Partie auch keinen Sieger verdient gehabt. Waren beide Teams in der ersten Hälfte schwach, wussten sie sich beide im zweiten Abschnitt zu steigern. me

