HSG muss sofort wieder auf die Siegesstraße einbiegen

Niklas Küpper zeigte sich zuletzt sehr treffsicher. © Jutta Muck

Die Aufgabe beim TV Brühl am Sonntag um 18 Uhr wird für die favorisierte HSG Tauberbischofsheim/Dittigheim sicherlich kein Selbstläufer.

Nach Abschluss der Hinrunde steht die HSG-Mannschaft mit 17:5 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der Landesliga Nord. Trotz großer Verletzungsprobleme hat es Trainer Martin Keupp immer wieder verstanden, ein spielstarkes und hoch motiviertes Team aufs Parkett zu schicken. Um die ständigen Personalprobleme einigermaßen in Griff zu bekommen, musste er dabei einige Male selbst aktiv ins Spielgeschehen eingreifen. Entsprechend kann man den bisherigen äußerst positiven Saisonverlauf nicht hoch genug bewerten.

Der Schlüssel des Erfolgs liegt dabei vor allem in der mannschaftlichen Geschlossenheit der HSG. Das Team ist im Laufe der Hinrunde zu einer verschworenen Einheit zusammengewachsen, in der man den Spaß und die Freude am Handballsport regelrecht spüren kann.

Zum Start in die Rückrunde müssen die „Grün-Weißen“ nun am Sonntag beim TV Brühl antreten. Der Aufsteiger aus der Kreisliga Mannheim tut sich in der neuen Umgebung noch relativ schwer. Mit 7:17 Punkten liegen die Rheintäler aktuell auf Tabellenrang neun, nur einen Zähler vor einem Abstiegsplatz. Doch davon dürfen sich die Taubertäler nicht blenden lassen.

Schon im Hinspiel lieferte Brühl ein starkes und spannendes Spiel auf Augenhöhe. Nach einer 15:12-Pausenführung verloren die „Grün-Weißen“ damals im zweiten Spielabschnitt etwas ihre Linie und lagen sechs Minuten vor Spielende mit 21:24 in Rückstand. Erst ein energischer Schlussspurt brachte den Gastgebern am Ende einen äußerst knappen, glücklichen 25:24 Erfolg.

Die HSG ist vor diesem Gegner sicher gewarnt. Allerdings hat sich das Keupp-Team inzwischen sowohl kämpferisch als auch spielerisch gefestigt und sich als feste Größe in der Landesliga etabliert. Auch die knappe 27:28 Niederlage letzte Woche in Malschenberg, sowie der damit verbundene Verlust der Tabellenspitze ändern wenig am Selbstbewusstsein des Teams. Vielmehr fährt die Spielgemeinschaft aus Dittigheim und Tauberbischofsheim mit breiter Brust nach Brühl und rechnet sich dort durchaus Chancen aus, sofort wieder auf die Siegesstraße einzubiegen.

Allerdings hat Trainer Keupp personell erneut Probleme. Einige seiner Stammspieler sind angeschlagen, weshalb ihr Einsatz nur bedingt möglich ist. Definitiv fehlen wird Max Engert, der sich in Malschenberg einen Bruch des Mittelhandknochens zugezogen hat und etwa sechs Wochen ausfallen wird.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018