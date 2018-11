HSG sucht den Anschluss

Mannheim.In Bestbesetzung und mit Rückenwind nach dem 31:26-Heimsieg gegen Waiblingen fahren die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim morgen zur SG Heidelsheim/Helmsheim. „Dass wir gegen Waiblingen gewonnen haben, war enorm wichtig. Aber noch haben wir nicht den Anschluss ans Mittelfeld geschafft“, erklärt HSG-Trainer Peter Jano vor der Partie beim Tabellensiebten (9:9 Punkte). Die Seckenheimerinnen haben sich zumindest etwas Luft verschafft, sind mit 6:12 Zählern Elfter.

Heidelsheim hat seine Stärken in der Deckung, verfügt mit Bianca Dehm und Selina Röhr aber auch über zwei torgefährliche Werferinnen. „Unser Ziel muss es sein, die Gastgeberinnen bei der 20-Tore-Grenze zu halten“, betont Jano die Bedeutung einer konzentrierten Defensive. Dies gelang zuletzt dem Spitzenreiter Wolfschlugen, dennoch reichte es nur zu einem 20:20-Remis, was die Qualität der Heidelsheimerinnen unterstreicht. me

