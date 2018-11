HSG will nachlegen

Mannheim.„Wir sind auf einem guten Weg und müssen uns jetzt von unten nach oben kämpfen“, erklärt Peter Jano, Trainer des Frauenhandball-Oberligisten HSG Mannheim, vor dem Heimspiel heute um 17 Uhr in der Richard-Möll-Halle gegen den TuS Steißlingen.

Als Zwölfter hinken die Seckenheimerinnen weiter den eigenen Ansprüchen hinterher, könnten aber mit einem Erfolg gegen den Tabellenfünften gleich mehrere Plätze gutmachen. „Wir müssen uns auf eine offensive Deckung Steißlingens einstellen und in der Abwehr Spielmacherin Lena Störr sowie Rückraumspielerin Kim Schmitt in den Griff bekommen“, hat Jano sein Team auf die Gäste eingestellt und hofft, dass der Aufwärtstrend fortgesetzt wird. me

