HSV geht „ernsthaft“ ins Spiel

In der Handball-Herren-Bezirksklasse Südwest Unterfranken ist der HSV Main-Tauber am Sonntag, 18. März, um 14 Uhr im Sportzentrum Würzburg bei der außer Konkurrenz spielenden Mannschaft TG Heidingsfeld III zu Gast.

„Auch wenn es für uns um nichts mehr geht, wollen wir die restlichen Partien ernsthaft bestreiten. Das Spiel gegen Heidingsfeld ist ein guter Test, um uns auf das Niveau in der kommenden Saison einzustellen“, so HSV-Trainer Konrad Michel.

Das erwartet leichte Spiel wird es nicht werden. Zwar gewann die TGH in dieser Runde erst ein Spiel, gegen den Meister wird jedoch eine anderes Team zu sehen sein. Man muss damit rechnen, dass einige Spieler aus der zweiten Mannschaft der „Hätzfelder Bullen“ mitwirken. Die steckt zurzeit mitten im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksoberliga und nimmt den Test gegen die starken Wertheimer gerne an. Auch dem HSV kommt dies entgegen, boten die meisten Spiele dieser Saison eher weniger Spannung. Es ist ein Match auf Augenhöhe zu erwarten.