Ihre schwierige Ausgangslage macht die Saarländer besonders gefährlich

Nach der mehrwöchigen Spielpause geht es nun am Wochenende auch in der 2. Handball-Bundesliga weiter. Die DJK Rimpar Wölfe empfängt dabei am sonntag um 17 Uhr in der s.Oliver-Arena in Würzburg die stark abstiegsgefährdete HG Saarlouis.

Seit Mitte November hat die Gäste-Mannschaft von Trainer Philipp Kessler nicht mehr gewonnen. Sechs Niederlagen in Folge hat sie dabei einstecken müssen

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3447 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.02.2018