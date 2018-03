Im Abschluss hapert es

Anzeige

Beim Auswärtsspiel gegen die HSG Walzbachtal wollte die HG Königshofen/Sachsenflur nach dem Derby-Sieg nachlegen. Ohne André Zahner, Marcel Gengel und Sebastian Meder war die Mannschaft wieder enorm dezimiert.

Doch die HG war da, zeigte von Beginn an eine engagierte Leistung. Das hinterließ Spuren bei der HSG. Gerade im Angriff wurde sie früh angegangen und konnte ihr Spiel nicht wie gewohnten aufziehen. So entwickelte sich eine enge Partie. Dabei vergab die HG aber mehrere glasklare Chancen. Ein kleiner Vorsprung wäre da drin gewesen. Aber die HG blieb am Ball, kämpfte und hängte sich richtig ins Zeug. Das brachte aber einige Zeitstrafen mit sich. Jetzt übernahm Walzbachtal langsam das Spiel, erzielte mehrere schnelle Tore. Aber die „Jungs in Rot“ behielten die Ruhe und kamen bis zur Halbzeit wieder auf Schlagdistanz: 12.14. HG-Trainer Roman Christov wurde in der 23. Minute mit „Rot“ auf die Tribüne geschickt.

Doch auch im zweiten Durchgang verbesserte die HG ihre Chancenverwertung nicht. Mehrmals hätte man den Anschlusstreffer erzielen können, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Weitere Zeitstrafen taten den Rest zur Sache. So wurde David Fischer mit drei Zwei-Minuten-Strafen zum Duschen geschickt (42.). Mit 23:28 verlor man das Spiel, hatte aber in der 56. Minute noch zwei riesen Gelegenheiten auf den Anschlusstreffer. Fazit: Kämpferisch gut, vor dem Tor zu schwach. sre

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.03.2018