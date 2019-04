Im letzten Heimspiel reißt die Erfolgsserie

HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim – TV Hemsbach 21:25

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Gluhak, Berthold (beide Tor), S. Gärtner (4 Tore), N. Küpper (4/davon 2 Siebenmeter), Mayer (3), Bodó (3), Brezina (2), Ehler (1), Hartmann (1), Bitsch (1), Suihkonen (1) D. Gärtner (1), Reinhart, Hartnagel

Die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim hatte sich bereits eine Woche zuvor souverän und durchaus verdient die Meisterschaft der Landesliga Gruppe Nord gesichert. Mit einem Erfolg über den drittplatzierten TV Hemsbach wollten die „Grün-Weißen“ ihrem Publikum nochmals eine Handball-Gala bieten. Doch dazu kam es nicht. Die Gastgeber boten insgesamt eine nur mäßige Leistung und verloren am Ende nicht unverdient mit 21:25. Nach der langen kräftezehrenden Runde war bei einigen Akteuren einfach die Luft raus. Und so kassierte das Team im letzten ausgerechnet Heimspiel der Saison die erste Heimniederlage.

Zunächst lief es für die „Grün-Weißen“ fast nach Plan. Die Abwehr stand wie eine Wand und ließ erst nach knapp 12 Spielminuten den ersten Gegentreffer zu. Im Angriff lief es für die Gastgeber allerdings nicht so rund. Dennoch: Die zwischenzeitliche 3:0-Führung hätte eigentlich beruhigend wirken sollen.

Das Spiel beider Mannschaften war von Beginn an geprägt von vielen technischen Fehlern und schwachen, unvorbereiteten Abschlüssen. Die Gäste fanden ab Mitte der ersten Spielhälfte etwas besser in die Partie und schafften schnell den Gleichstand zum 3:3. Danach boten sich beide Kontrahenten eine ausgeglichene Partie, wobei die Fehler nicht weniger wurden. Mit einer knappen 10:8-Führung der Taubertäler ging es schließlich in die Pause.

Auch nach dem Wechsel änderte sich wenig am zerfahrenen Spiel beider Teams. Die Gastgeber fanden einfach nicht zu ihrem gewohnten Rhythmus. So plätscherte das Match bis zur 50 Minute vor sich hin. Kein Team setzte sich entscheidend absetzen.

Erst in der Schlussphase zogen die Gäste die Partie an sich. Nach dem 19:19-Zwischenstand letzten die Hemsbacher einen entscheidenden 5:0-Lauf hin, Das war die Entscheidung. Die Partie endete schließlich mit einem verdienten 25:21-Erfolg für Hemsbach.

Für den Landesligameister ist dies kein Beinbruch. Auch Trainer Martin Keupp zeigte mehr oder weniger Verständnis für das zerfahrene Spiel seines Teams: „Die Mannschaft war nach dem Titelgewinn unter der Woche mehr am Feiern als am Trainieren“.

Für die „Grün-Weißen“ steht zum Saisonabschluss am kommenden Sonntag um 18 Uhr noch die Begegnung bei der TSG Wiesloch II auf dem Programm.

Nur Suihkonen geht

Die Personalplanungen für die kommende Verbandsligasaison sind bei der HSG weitgehend abgeschlossen. Die Mannschaft bleibt nahezu komplett beisammen. Lediglich Simo Suihkonen wird den Verein definitiv verlassen.

