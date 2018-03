In der Abwehr immer besser geworden

Anzeige

Zu Beginn gestaltete sich das Spiel zugunsten der Gäste, die rasch auf 4:1 davonzogen. Anschließend packte die gut aufgelegte Anna Winkler die Gelegenheit der sich bietenden Räume beim Schopf und brachte die HG mit drei Toren in Folge zum Ausgleich.

Den Mädels der HG gelang es nur schwer, die torgefährliche Außenspielerin der Gäste und Toptorschützin Sarah Knopf in den Griff zu bekommen. Dazu kam, dass Chancen ungenutzt blieben und sich technische Fehler einschlichen. So ging man mit einem 9:13- Rückstand in die Pause.

Aushilfscoach Winkler appellierte an die „Mädels“, den Kopf aufzurichten und den Kampf nicht aufzugeben. Nun ging ein Ruck durch das Team. Eine Umstellung auf eine offensiv ausgerichtete 6:0-Abwehr sollte die Sicherheit in der Defensive wiederherstellen.

Starke Daniela Kraus

Mit Kraus stand eine Torhüterin zwischen den Pfosten, die mit einer nun kämpferisch aufgelegten Abwehr den torhungrigen Gästen nach und nach den Zahn zog. Der Heimmannschaft gelangen infolge der souveränen Abwehrarbeit einfache Kontertore durch Sabrina Dittmann. Dennoch blieb die Partie spannend, und keine der beiden Mannschaften wollte sich so einfach geschlagen geben (20:20).

Ihre Durchschlagskraft brachte die Gastgeberinnen im weiteren Verlauf nach dem 22:22 zum ersten Mal in Front. Die Taubertälerinnen legten nochmals eine Schippe drauf und hielten die „Flamingos“ aus Rot auf Abstand (26:22). In der Schlussphase machte man die Partie durch Unkonzentriertheiten noch einmal unnötig spannend. Die HG behielt letztlich jedoch zur Freude der zahlreichen Zuschauer mit 26:25 die Punkte verdient bei sich. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Mannschaft mit dem größeren Siegeswillen das Spiel gewann. hgd

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.02.2018