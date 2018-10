In der heißen Phase

Wetzlar.Er dirigierte und gestikulierte, tigerte an der Seitenlinie auf und ab. Bundestrainer Christian Prokop fieberte mit seiner Mannschaft – wobei es eigentlich keinen Grund gab, angespannt zu sein. Denn in Wetzlar feierte die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) einen optimalen Start in die EM-Qualifikation und schlug Außenseiter Israel klar mit 37:21 (19:9).

Doch diese Begegnung vor

...