In der Schlussphase Klasse bewiesen

HSV Main-Tauber – TG Heidingsfeld II 28:23

HSV: M. Schack, B. Schack (beide Tor), Enzfelder (6 Tore), Kunzmann (6), Witt (5), Braunbeck (4/davon 1 Siebenmeter), Akbulut (3), Wießler (2), Roesler (2), Brem, Schmitt, Eichelbrönner.

„Großes Kompliment an beide Mannschaften. Beide Teams haben richtig guten Handball gespielt; das ist in der Bezirksliga nicht immer so. Noch besser ist es natürlich, dass für uns auch das Ergebnis stimmt. Die Moral die wir in den Schlussminuten gezeigt haben war sensationell“, so HSV-Trainer Konrad Michel nach dem Bezirksliga-Spiel gegen die TG Heidingsfeld II.

In der Tat war die Partie deutlich enger als es das Endergebnis vermuten lässt. Schon zu Beginn war zu sehen, dass Heidingsfeld ein größerer Brocken ist als zuletzt Marktsteft II, Würzburg oder Höchberg.

In der Anfangsphase hatten die Hausherren leicht die Nase vorne. Der Tabellenführer zeigte einige schöne Kombinationen in der Offensive und auch die umformierte Abwehr sowie ein überragender Maximilian Schack im Tor erledigten ihre Jobs hervorragend. So lag der HSV nach einer Viertelstunde mit 8:5 in Führung gehen. Doch das Blatt wendete sich. Der starke Heidingsfelder Keeper „vernagelte“ seinen Kasten für über zehn Minuten. Dies nutzten seine Vorderleute, um beim Spielstand von 8:9 in Führung zu gehen. Trotz zeitweiser Unterzahl in den Schlussminuten des ersten Durchgangs drehte der Gastgeber die Partie dann wieder und nahm einen 11:9-Vorsprung mit in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel war es ein knappes und abwechslungsreiches Spiel. Auf „Hätzfelder“ Seite stachen vor allem Top-Talent Maximilian Lang und Cedric Steinmetz heraus. Dennoch schafften es die Gastgeber, ihren den knappen Vorsprung weiterhin zu verteidigen. Daran hatten vor allem Julian Enzfelder sowie die beiden Außenspieler Jonathan Witt und Felix Braunbeck, die eine fantastische Trefferquote aufwiesen konnten, großen Anteil. Dies überdeckte auch die Probleme die man verletzungsbedingt am Kreis hatte. Und diese Problematik sollte sich noch verschlimmern, denn nach der Knieverletzung von Luis Eichelbrönner fehlt nun auch der dritte potenzielle Kreisläufer und Mittelblockspieler. Dies zwang Trainer Michel dazu, kurzfristig zu experimentieren. Doch in dieser Hinsicht bewies er ein gutes Händchen.

Die Endphase der Partie verlief sehr spannend. In der 53. Spielminute waren die Gäste beim Stand von 21:20 für zwei Minuten in Überzahl und hofften auf den Ausgleich. Doch genau in dieser Situation zeigte sich die Qualität und die starke Moral der Wertheimer. Anstatt in Rückstand zu geraten, gelang es in Unterzahl auf 23:20 zu erhöhen. Sehr souverän agierten die Hausherren in der Schlussphase und entschieden das Spiel letztlich mit 28:23 für sich.

Somit bleibt man weiterhin an der Tabellenspitze und ist durch die überraschend deutliche Niederlage von Großlangheim bei der DJK Waldbüttelbrunn II nun das einzige ungeschlagene Team der Bezirksliga Süd.

HSV-Trainer Michel nach der Partie: „Ich denke es, war ein tolles Handballspiel, sowohl für uns auf und neben dem Feld als auch für die Zuschauer. Wir mussten nach der Verletzung von Luis Eichelbrönner heute komplett umstellen. Das Team hat so noch nie zusammen gespielt. Das es dann in so einer engen Partie so flexibiel reagieren kann, ist große Klasse. Leider werden uns einige Spieler auch noch etwas länger fehlen. Dennoch bin ich optimistisch, dass wir mit derartigen Leistungen unser kurzfristiges Ziel, die Herbstmeisterschaft, erreichen können.“ mm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018