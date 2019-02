In Höchberg wird die Qualität entscheiden

Knapp anderthalb Jahre hat es gedauert bis der HSV Main-Tauber nach seinem „Wiedereinstieg“ zur Saison 2017/2018 ein Spiel verliert. Zu allem Überfluss war es dann ausgerechnet das wichtige Spiel gegen den TV Großlangheim, die nun nach Minuspunkten am HSV vorbeigezogen sind.

Aus der Bahn werfen lassen wollen sich die Wertheimer davon jedoch nicht. Im Gegenteil. Der Saisonendspurt wurde eingeläutet, noch fünf Spiele die entscheiden wo der Aufsteiger diese Saison beenden wird.

Das Ziel ist spätestens seit der Herbstmeisterschaft Platz eins. Dafür darf man sich wohl keinen Patzer mehr erlauben, auch am Samstag nicht in Höchberg (20 Uhr, Mainlandhalle). Dass es dazu kommt ist alles in allem jedoch sehr unwahrscheinlich. Zwar präsentierten sich die Gäste in der Rückrunde abgesehen vom Spiel gegen Waldbüttelbrunn alles andere als in Bestform, der Qualitätsunterschied zur TG Höchberg ist jedoch weiterhin immens.

Mit 41:20 deklassierte das Team von Konrad Michel die Höchberger im Hinspiel. Insgesamt beträgt die Negativserie der TGH nun sieben Niederlagen in Folge. Damit befinden sich die Gastgeber, welche im Vorjahr noch in der Bezirksoberliga spielten, in akuter Gefahr bis in die Bezirksklasse durchgereicht zu werden.

So weit soll es aus Sicht der TGH nicht kommen, doch dafür müssen Siege her. Die Höchberger Hoffnungen ruhen hierbei vor allem auf Andreas Sternkopf, der mit einem Schnitt von 7,5 Treffern pro Spiel mit Sicherheit gefährlichste Spieler seines Teams.

Um diesen in den Griff zu bekommen muss sich vor allem die Abwehr wieder steigern. Gegen Würzburg und Großlangheim spielte diese weit unter ihren Möglichkeiten. Funktioniert die Defensive sollte einem Sieg nichts im Wege stehen.

Im Angriff wird normalerweise die höhere individuelle Qualität ausreichen, um die Höchberger Hintermannschaft vor Probleme zu stellen. HSV-Coach Konrad Michel sieht sein Team jedenfalls gewappnet für die kommenden Aufgaben: „Wir haben uns am Mittwoch hingesetzt und das Großlangheim Spiel analysiert. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Mir hat neben vielen kleineren Fehlern vor allem die Konzentration gefehlt.

Vielleicht war die Euphorie nach dem Sieg gegen Waldbüttelbrunn doch etwas zu groß und wir waren uns unserer Sache zu sicher. Doch man hat jetzt schon im Training gesehen, dass jeder noch mehr Biss an den Tag legt.“ hsv

