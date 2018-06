In Ludwigshafen fällt nicht nur eine Entscheidung

Anzeige

„Schon allein, dass wir am letzten Spieltag noch den Klassenerhalt schaffen können, ist ein großer Erfolg. Damit hatte niemand gerechnet“, sagt Eulen-Coach Benjamin Matschke und macht klar: „Wir müssen locker aufspielen, dürfen nicht verkrampfen aus Angst vor einem möglichen Abstieg.“

Die Blumensträuße stehen bereit

Ein pikantes Detail ist derweil schon durchgesickert: In welcher Liga die Eulen in der kommenden Saison spielen werden, wirkt sich auch auf die Verabschiedung von Spielern nach der Partie aus. Im Falle eines Abstiegs werden die Rückraumakteure Alexander Feld und Azat Valiullin jedenfalls sicher gehen. Wenn nicht, bleibt der Blumenstrauß in der Geschäftsstelle. bol

