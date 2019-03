In St. Leon hat Hardheim seinen ersten Matchball zum Klassenerhalt

Hardheims Ausgangslage zum Verbleib in der Handball-Badenliga hat sich nach den vergangenen drei Siegen wesentlich verbessert. Noch sind allerdings in den ausstehenden vier Partien acht Punkte zu vergeben – und deshalb ist der TVH nochlange nicht durch. Die sportliche Leitung schaut jedes Wochenende gespannt auch auf die Begegnungen von Schlusslicht Hockenheim, das nach den letzten Ergebnissen bereits vier Zähler hinter den Erftälern liegt und zudem mit einem weitaus schlechteren Torverhältnis belastet ist.

Am kommenden Wochenende kommt es nun zum ersten „Matchball“, mit dem sich der TV Hardheim den Klassenerhalt sichern könnte. Es müssten allerdings zwei Dinge gleichzeitig eintreten: Zum einen müsste der TVH am Sonntag um 17 Uhr seine Auswärts-Begegnung in St. Leon gewinnen, zum anderen müsste Hockenheim seine Heimbegegnung gegen Wiesloch verlieren. Dann wäre nämlich der Abstand bereits auf sechs Punkte angewachsen und damit wäre der TVH praktisch so gut wie durch.

Revanche für Heimniederlage?

In sportlicher Hinsicht ist die Mannschaft von St. Leon/Reilingen sicherlich ein ganz schwerer Brocken, denn immerhin ist der Gegner derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz angesiedelt. Schon im Hinspiel musste der TVH mit den Stärken des Gegners seine Erfahrungen machen, als man sich in eigener Halle geschlagen geben musste. So richtig konstant sind die Auftritte des Gegners allerdings nicht. Den neun Siegen stehen auch zehn Niederlagen gegenüber, zuletzt in der Partie gegen Wiesloch.

Lösbare Aufgabe

Deshalb erscheint die Aufgabe durchaus lösbar zu sein, denn nach den vergangenen Ergebnissen fährt der TV Hardheim mit breiter Brust nach St. Leon und möchte sich die Chance nicht nehmen lassen, schon frühzeitig den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen.

Rückblickend auf die letzten Ergebnisse fällt auf, dass der TVH im offensiven bereich durchweg ausgeglichen gut besetzt ist und die Tore immer wieder auf die ganze Mannschaft verteilt sind. Sollte mal ein Leistungsträger „ausfallen“, übernehmen stets andere Spieler Verantwortung und setzen sich durch. Diese Tatsache freut auch Hardheims Coach Karlheinz Pauler, denn er weiß, dass er sich auf alle seine Spieler verlassen kann.

Gäste in Bestbesetzung

Das Lazarett der verletzten Spieler ist augenblicklich recht klein und somit kann Hardheims Coach auch in St. Leon praktisch seine komplette Mannschaft ins Rennen schicken.

Für die Gastgeber geht es in der Partie nur noch ums sportliche Prestige, da man weder nach oben noch nach unten irgendetwas passieren kann. Dennoch wird die Mannschaft motiviert in diese Begegnung gehen und versuchen, den Hinspiel-Erfolg zu wiederholen. Hardheim dagegen wird alles daran setzen wollen, seine Siegesserie fortzusetzen und die Scharte vom Hinspiel auszumerzen.

Spannend wird es allemal. Sollte dem TVH ein Auswärtssieg gelingen, geht der Blick dann natürlich nach Hockenheim, wo der HSV gegen Wiesloch antritt – und je nach Ausgang dieser Begegnung könnte die Heimfahrt am Sonntagabend bereits zu einer lustigen Angelegenheit werden, könnte . . .

