Jan Winkler bleibt in Großwallstadt

Zweibliga-Aufsteiger TV Großwallstadt setzt auf Kontinuität und vertraut auf die eigenen bewährte Kräfte. Dies zeigen die Vertragsverlängerungen mit Jan Blank, André Göpfert, Antonio Schnellbacher und dem aus Tauberbischofsheim stammenden Jan Winkler bis ins Jahr 2020 hinein.

„Ziel war es von Anfang an“, so TVG-Geschäftsführer Walter Klug, „den Kern unserer jüngst so erfolgreichen Mannschaft beisammenzuhalten und allenfalls punktuell Verstärkungen hinzuzuholen.“

Eine tragende Rolle war zuletzt in der 3. Liga eigentlich Jan Winkler zugedacht gewesen. Der Linkshänder aus Tauberbischofsheim war bereits als B-Jugendlicher vor rund zehn Jahren Deutscher A-Jugend-Vizemeister geworden und sollte nach Jugendjahren in Obernburg, Kirchzell und der Akademie sowie weiteren Gesellenjahren im Trikot der in der 2. Bundesliga spielenden Rimparer Wölfe im Dress des TV Großwallstadt zu den zentralen Leistungsträgern zählen. Ein noch in der Vorbereitungsphase der zurückliegenden Spielzeit erlittener Mittelfußbruch hat allerdings dann den frisch gebackenen Betriebswirt ziemlich ausgebremst.