Janik Weis erzielt 13 Tore

Bad Rappenau – Buchen II 25:41

Buchen: Djapa (Tor), Kraus (3), Walter, Weber (1), Rohmann (6), Klein (3/2 davon Siebenmeter), Wawatschek, Marcel Weis (2), Janik Weis (13), Kleinert (5), Berberich (2), Omrcanin (4), Dosch (2).

Buchens zweite Handball-Mannschaft trat in der Kreisliga A Heilbronn-Franken in Bad Rappenau an. Obwohl der Gegner mit nur einem Punkt in die Runde gestartet war, waren die Mannen von Uwe Kirchgeßner gewarnt, denn die Gastspiele bei „den Wölfen“ wurden in der Vergangenheit nur selten zugunsten des TSV entschieden.

Bereits zu Beginn drückten die Mannen in „Grün-Weiß“ durch eine aktive und aggressive Abwehr und daraus resultierenden schnellen und zielstrebigen Angriffen dem Spiel den Stempel auf. So überrannte der TSV in Person durch Kleinert, Weis, Omrcanin und Dosch die Gastgeber regelrecht. Hieraus resultierend, nahm der Heimtrainer bereits nach acht Zeigerumdrehungen und dem Spielstand von 3:7 eine Auszeit. Jedoch unterbrach auch diese Auszeit den Lauf der Buchener nicht wirklich und sie bauten die Führung so auf 17:4 (18.) aus. 8:24 stand es zur Pause.

Die Geschichte der zweiten Hälfte ist schnell erzählt, die Buchener rotierten viel, und so kam jeder Akteur auf ordentliche Spielanteile. Es fehlte in manchen Aktionen, auch aufgrund der deutlichen Führung, die letzte Konsequenz sowohl in den Abwehraktionen als auch im Torabschluss. Die Gastgeber angetrieben von ihrem Publikum gaben nie auf und wollten sich nicht vollständig demontieren lassen. Trotzdem stand am Ende auch in dieser Höhe vollkommen verdienter 41:25-Auswärtssieg des TSV Buchens im Spielberichtsbogen. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung kann Janik Weis herausgehoben werden, der 13 Tore zum Sieg seiner Mannschaft beigesteuert hat.

Nächsten Samstag spielt der TSV Buchen II um 18 Uhr gegen Dittigheim/Tauberbischofsheim II.

