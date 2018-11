Jannik Huspenina sichert dem TVH einen wichtigen Auswärtspunkt

Viernheim – TV Hardheim 26:26

Hardheim: Ernst, Bauer (beide Tor), Leiblein, S. Hefner (3 Tore), P. Steinbach (4), Hönninger (2), Huspenina (11/davon 5 Siebenmeter), Winter, Käflein (1), Pahl, R. Steinbach (4), Withopf (1).

Über ein kleines Erfolgserlebnis durften sich die Badenliga-Handballer des TV Hardheim nach ihrer Auswärtsbegegnung in Viernheim freuen. Mit einem 26:26 (14:12) holte sich die Mannschaft von Trainer Karlheinz Pauler nach langer Durststrecke einen verdienten Punkt und hat damit den Anschluss an die anderen Mannschaften im Tabellenkeller nicht abreißen lassen.

Jannik Huspenina war der Torschütze des Abends aus Hardheimer Sicht. Er besorgte kurz vor dem Ende der Partie den letzten Treffer zum Ausgleich und rettete damit den Punktgewinn für den TVH.

Jannik Huspenina war es auch, der kurz nach Spielbeginn zunächst seine Farben erstmals in Führung brachte, ehe dann die Hausherren zunächst einmal zeigten, dass sie sehr wohl Herr im eigenen Hause sein wollen. Trotz der raschen 4:1- Führung der Viernheimer ließ sich der TVH allerdings nicht nervös machen. Die Gäste spielten ihr Spiel und schafften nach zehn Minuten den 5:5-Gleichstand.

In der Folge legten die Gastgeber allerdings stets vor und waren meist mit zwei oder drei Treffern in Front. Kurz vor dem Pausenpfiff legte der TSV nochmals nach und lag beim Spielstand von 13:9 erstmals mit vier Treffern vor den Erftalern. Mit dem Tor von Philipp Steinbach zum 14:12 war der TVH allerdings zur Pause wieder in Reichweite. Dieses Ergebnis lie natürlich die Möglichkeit offen, hier aus Viernheim etwas mitnehmen zu können.

Mit Beginn des zweiten Spielabschnittes suchten die Hausherren weiter auf eine frühzeitige Vorentscheidung. Einen Rückstand von mehr als drei Toren ließ der TVH jetzt aber nicht mehr zu.

Die Gäste merkten spätestens nach 45 Minuten, dass hier noch was zu machen ist und hatten zugleich ab diesem Zeitpunkt ihre stärkste Phase. Nach den beiden Treffern von Philipp Steinbach und einem weiteren Tor durch Luis Hönninger hatten die Gäste sogar den Ausgleich geschafft. Von diesem Zeitpunkt an wurden die Hausherren immer nervöser. Gleichzeitig war nun eine spannende Schlussphase eingeleitet. Immer wenn es in den letzten Spielen am Ende spannend wurde, war es allerdings für den TVH nicht mehr gut gelaufen. Dieses Mal aber hielten die Nerven.

Die Gastgeber letzten zwar nochmals einen Treffer vor, den egalisierte aber Robin Steinbach bereits im Gegenzug. Robin Helbig traf nochmals zum 25:24 für die Hausherren, doch wiederum war es Robin Steinbach, der zum Ausgleich traf. Zwei Minuten vor Spielende gingen die Gastgeber wiederum die Führung, als Marcel König getroffen hatte. Den Schlusspunkt der Partie setzte schließlich jedoch Jannik Huspenina, der einen glänzenden Tag erwischt hatte und seiner Mannschaft mit seinem elften Treffer den verdienten Punkt sicherte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018