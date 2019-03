Jetzt einfach befreit aufspielen

Die HG Königshofen/Sachsenflur spielt am kommenden Samstag bei der TSG Germania Malsch, aktuell mit 15:27 Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Zu Hause ist die Germania als sehr stark einzuschätzen. Dort holte sie die meisten ihrer Punkte. Die TSG steht noch mitten im Abstiegskampf, da von Platz zehn bis 13 nur ein Punkt Unterschied ist.

Nach dem Ausfall des Spiels im Walzbachtal wegen Krankheit und Verletzungsproblemen, gilt es jetzt für die HG, die Planung für die Landesliga zu beginnen. Mit der Leistung von vor zwei Wochen wird es wohl nicht gelingen, wenigstens einen Punkt zu entführen. Vor allem im Angriff fehlen die Ideen und die Durchschlagskraft. Die offensiven Bemühungen sind da, doch häufig stehen sich die Jungs in Rot selbst im Weg. Die Chancenverwertung ist mangelhaft und dazu kommen noch die technischen Fehler.

Im Training und phasenweise auch in den Spielen gibt es immer wieder gute Ansätze, die zeigen, was in der Mannschaft für ein Potenzial steckt. Aktuell kann sie es leider in den Partien nicht abrufen. Eines sollte die Mannschaft in diesem Spiel zeigen: Egal ob jung oder alt, erfahren oder Neuling, die Einstellung muss stimmen. Kampf und Leidenschaft kann man auch ohne hohe Handballkunst zeigen. sr

