Jetzt heißt es: Bloß nicht schwächeln

Der TV Hardheim hat wieder Land in Sicht. Nach den Siegen gegen Heidelsheim/Helmsheim und Friedrichsfeld hat sich die Situation um den Verbleib in der Handball-Badenliga wesentlich verbessert. Damit haben es Hardheims Handballer nun wieder in eigener Hand, über ihr sportliches Schicksal zu entscheiden. Mit den zwei Punkten Vorsprung gegenüber dem neuen Schlusslicht aus Hockenheim ist der Druck

...