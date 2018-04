Jetzt müssen Punkte her

Anzeige

Kurz vor der Pause lief Rene Meder einen Konter und wurde derb gefoult, so dass der Gegenspieler eine rote Karte erhielt.

Die Pausenrede des Trainers beim 9:15-Rückstand aus Sicht der HG brachte den Jungs zumindest ihren Kampfgeist zurück. Die Abwehr stand nun ein wenig besser, und vorne klappte es auch öfter. So kam man wieder auf vier Tore heran. Aber auch der Einsatz des Youngsters Luca Bleckmann brachte keine Wende mehr. Er schoss allerdings zwei tolle Tore, was für die Zukunft hoffen lässt. In den letzten acht Minuten war die Luft draußen. So kam es, dass der Rückstand doch noch auf acht Tore anwuchs. Deshalb spiegelt der Endstand nicht ganz den Spielverlauf wider.

HG peilt zwei Siege an

Jetzt kommen für die HG zwei Heimspiele gegen schlagbare Gegner aus dem unteren Drittel beziehungsweite gegen den Letzten der Tabelle. Da sollten am besten vier Punkte geholt werden, um den Klassenerhalt sicher zu haben. Sicher hat den Klassenerhalt übrigens der Gegner vom Wochenende, denn der TSV Germania Malsch ist mit seinem Sieg jetzt „durch“. sr

