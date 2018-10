Kampfeswille wird am Ende belohnt

HG Kön./S. – Schriesheim 18:17

Königshofen/Sachsenflur: Wilm (Tor), Schneider (Tor), Dittmann (1), Adelmann (2), Henn (3), Roth, Edelmann (1), Scherzinger, Häusler (4/2), Winkler (7), Lang.

Die erste Frauenmannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur bestritt ihr Heimspiel gegen den TV Schriesheim. Beiden Mannschaften war klar, dass es um wichtige Punkte ging. Dabei galt die Heimmannschaft als leichter Favorit, mit einem Sieg mehr auf ihrer Seite.

Man meinte, dass die HG-Frauen durch einen Siebenmeter gut ins Spiel starten würden, allerdings ließ man bereits hier eine Chance liegen und bekam direkt Antwort mit einem 0:3-Lauf der Gäste. Doch dann fanden die Damen in Rot endlich ins Spiel, und Henn verwandelte in der 15. Minute zum 4:4. In der 19. Minute netzte Edelmann den Ball zur ersten Führung der Heimmannschaft ein (6:5). Der Gegner ließ dennoch nicht locker und glich prompt zum 8:8 durch Sieben-Meter-Schützin Weber aus. Wieder schien, als würden die HG-Frauen den Faden verlieren. Spielzüge wurden im Angriff nicht konsequent umgesetzt, Durch zahlreiche Fehlpässe standen sich die Gastgeber selbst im Weg. Der Gegner dagegen nutzte die zu lange andauernde Schwächephase der Heimmannschaft und verwandelte zwei durchaus schön herausgespielte Konter. In der torarmen Partie ging Schriesheim zur Halbzeit wieder einmal mehr mit 10:8 in Führung.

Trainer Schad war alles andere als zufrieden, appelierte noch einmal an die Mannschaft, stabiler in der Abwehr zustehen und die Torchancen nicht liegen zu lassen. So hofften die Zuschauer auf einen besseren Einstieg in die zweite Halbzeit. Das allerdings ging nicht in Erfüllung, und Schriesheim zog durch Trapp mit vier Toren davon (37., 10:14). Nachdem Lang eine umstrittene Rote Karte wegen drei Mal zwei Minuten kassierte, musste man wieder die Zeit in Unterzahl (6:0 Zeitstrafen) überbrücken.

Die Mannschaft spielte nun enger zusammen, kämpfte sich endlich ins Spiel, und die Aufholjagd begann. Häusler schaffte den Anschlusstreffer über die zweite Welle in der 51. Minute. Durch gute Zusammenarbeit in der Defensive gewann man zahlreiche Bälle, konnte die Mannschaft in Blau auskontern, allerdings waren auch hier zu oft unkonzentrierte Abschlüsse dabei. So erreichte man erst in der 57. Minute die verdiente Führung. Die Gegnerinnen nutzen dabei jedoch noch eine Konterchance zum 17:17. Eineinhalb Minuten vor Schluss schaffte Matchwinnerin Häusler den Treffer zum 18:17. Und eine konzentrierte Abwehr ermöglichte es, die zwei Punkte in heimischer Halle zu behalten. Die Leistung der Heimmannschaft wurde belohnt, und so sicherte man sich vorerst den siebten Tabellenplatz. maw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018