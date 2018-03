Keupp: „Wir werden nicht aufgeben“

Anzeige

Durch die Derby-Niederlage bei der HG Königshofen/Sachsenflur ist der Klassenerhalt in der Verbandsliga für die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim erst einmal in weite Ferne gerückt. Mit aktuell 6:30 Punkten liegt das Team nun bereits fünf Zähler hinter dem rettenden zwölften Tabellenplatz. Die Chancen, den Anschluss wieder zu finden, sind zumindest theoretisch möglich, deshalb will bei der HSG auch noch niemand aufgeben. Die Akteure auf dem Spielfeld werden nach wie vor alles versuchen, das Unmögliche vielleicht doch noch möglich zu machen.

Trainer Martin Keupp trifft genau die Gemütslage seines Teams. „Die Mannschaft ist nach den letzten beiden Niederlagen gegen die direkten Abstiegskontrahenten natürlich enttäuscht. Wir hatten uns durchaus mehr vorgenommen. Trotz der momentan misslichen Lage werden wir nicht aufgeben, sondern weiter von Spiel zu Spiel schauen. Was am Ende herauskommt, wird sich zeigen“, so der Übungsleiter, der seinen Verbleib bei der HSG für die kommende Runde fest zugesagt hat (wir berichteten).

Am Samstag um 19.30 Uhr erwartet die HSG vor heimischer Kulisse nun den TV Bretten. Und da sollten unter allen Umständen zwei Zähler auf die Habenseite gebracht werden. Die Gäste holten in der laufenden Saison durch ein Unentschieden gegen Königshofen/Sachsenflur erst einen einzigen Punkt. Nachdem sie wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls mit zwei Minuspunkten in die Runde gestartet waren, liegen sie aktuell mit -1:35 Zählern abgeschlagen am Tabellenende.