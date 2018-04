Kiel vor dem Aus, Gensheimer jubelt

Anzeige

Kiel.Den Handballern des THW Kiel droht das Aus in der Champions League. Der Bundesligist verlor das Viertelfinal-Hinspiel gegen den mazedonischen Titelverteidiger Vardar Skopje in eigener Halle mit 28:29 (12:14). Die Kieler brachten sich selbst um eine bessere Ausgangsposition. Zunächst bauten sie eine Drei-Tore-Führung (23:20/47.) nicht weiter aus. Dazu hatte der THW beim 28:28 und eigenem Ballbesitz immer noch eine Siegchance, die Trainer Alfred Gislason mit einem zusätzlichen Feldspieler für Torhüter Niklas Landin in den letzten 24 Sekunden der Partie erzwingen wollte. Lukas Nilsson verlor aber den Ball, Jorge Maqueda traf ins verwaiste Tor der Kieler.

Im Gegensatz zum THW kann Paris Saint-Germain für die Endrunde der Champions League planen. Die Franzosen gewannen ihr Hinspiel bei Vive Kielce mit 34:28. Der Mannheimer Uwe Gensheimer erzielte vier Treffer für PSG. mast/dpa