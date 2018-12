Klarer Heimsieg für die SG

SG Bad Mergentheim – SG Schozach-Bottwartal III 33:21

Bad Mergentheim: Ziegler, Zahner (beide Tor), Baier (4 Tore), Bawidamann (4), Ohr (6/davon 2 Siebenmeter), Sambeth (1), Straka (4), Hiob (4), Deis (6), Denner (1), Mchaimech (2), Radalj (1)

Die erste Bad Mergentheimer Handballmannschaft hatte nach einer Serie von Auswärtsspielen nun wieder einmal ein Heimspiel. Zu Gast war die SG Schozach-Bottwartal III.

Mit Köster und J. Völker standen beide Linksaußen nicht zur Verfügung. Hier sprang besonders Straka in die Bresche, der sich mit vier Toren blendend einfügte. Ansonsten durfte Trainer Heiko Maag auf sein bewährtes Personal setzen.

Nach dem bisherigen Saisonverlauf waren die Vorzeichen relativ klar verteilt: Alles andere als ein klarer Heimerfolg wäre eine Überraschung gewesen. Die ersten beiden Treffer gelangen jedoch den Gästen. Dies sollte allerdings die einzige Führung der Gäste in der gesamten Partie bleiben. Von nun an bestimmten die Mergentheimer das Spielgeschehen und steigerten sich im Verlaufe der ersten Hälfte stetig. Nach 20 Minuten lagen die Gastgeber das erste Mal mit vier Toren in Front und sie setzten sich bis zur Pause auf 17:11 ab. Einziger Wermutstropfen war dabei der Ausfall von Deis, der bis zur 22. Minute schon sechs Mal erfolgreich war.

Die zweite Hälfte startete mit einem 4:0-Lauf für die Gastgeber. Nach dieser Vorentscheidung war die Gegenwehr der Gäste gebrochen. Die Herren der SG hatten nun oft leichtes Spiel. Deshalb bekam nun auch die „zweite Reihe“ genügend Spielzeit. Am Ende verbuchten alle Feldspieler einen Torerfolg auf ihrem Konto.

SG Bad Mergentheim II – SpG Walldürn 25:29

Bad Mergentheim II: Klotz, Dierolf (beide Tor), Wild (1), R. Völker (1), Eichhorn, Apfel, Sambeth (1), Eube (3), Rupp (3), Zorn, Straka (2), Greif (8), Denner (6).

Die zweite Mannschaft musste sich Walldürn mit 25:29 geschlagen geben.

Ausblick

Am kommenden Wochenende steht wieder ein Heimspieltag an. Hier kommt es um 17.30 Uhr zum Topspiel gegen den Bezirksklasse-Dritten TSV Willsbach. Zuvor empfängt die „Zweite“ um 15.45 Uhr den ETSV Lauda II. tg

