Klarer Sieg für die A-Jugend des TVH

In der zweiten Hälfte blieb der Bruch im Spielrhythmus der Hardheimer aus, so dass sie ihren Vorsprung weiter ausbauten. In der 40. Minute gelang ihnen ein Acht-Tore- Vorsprung (22:14). Die Hardheimer Spieler hielten trotz sicherer Führung ihre Konzentration hoch und bauten ihre Führung zum 26:16 weiter aus (45.). Durch die konsequente Abwehrarbeit kamen die Gastgeber an ihre spielerischen Grenzen, und Hardheim legte in den Schlussminuten über ihr Konterspiel nach und kam zu einem verdienten 34:19- Auswärtssieg. Durch eine spielerisch geschlossene Mannschaftleistung, bei der sich jeder Spieler in die Torschützenliste eintrug, holte sich die Mannschaft wieder das Selbstbewusstsein, um im Kampf um einen Podestplatz bestehen zu können.

Im nächsten Spiel erwarten die Hardheimer den Tabellenführer ASG TSV Rot/TV Malsch, den die Blau-Weißen in der Vorrunde beim etwas glücklichen 23:22-Auswärtssieg bezwungen hatten. tvh

