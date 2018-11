Koch verdirbt Wiesloch den Brei

Viernheim.Der TSV Amicitia Viernheim kommt in der Handball-Badenliga immer besser in Fahrt. Trotz der Querelen um den kurzfristigen Wechsel von Spielführer Dymal Kernaja in der vergangenen Woche zum Drittligisten TVG Großsachsen gewannen die Südhessen bei der TSG Wiesloch mit 33:30 (16:17). Nach vier Siegen aus den letzten fünf Spielen klettert der TSV Amicitia auf Platz sieben und hat vor allem viel Selbstvertrauen getankt.

In der ersten Hälfte bauten die Gastgeber ihre Führung zwischenzeitlich auf drei Treffer aus (13:10, 15:12). Aber noch vor dem Seitenwechsel kam Viernheim wieder auf ein Tor heran und schaffte nach dem Seitenwechsel mit einem 5:1-Lauf zum 22:18 (38.) die Wende. Großen Anteil am nun wesentlich stabileren Auftreten der Mannschaft von Trainer Frank Herbert hatte Torhüter Patrick Koch. „Er wurde mit seinen Paraden und seiner Präsenz zum entscheidenden Faktor“, lobte Herbert. Aber auch die Defensive leistete Schwerstarbeit: Der junge Philipp Oswald übernahm im Mittelblock neben Julius Herbert die Position von Kernaja „und machte seine Sache richtig gut“, so der Trainer. Im Angriff traf Oswald zudem neunmal und wurde damit zu einem Schlüsselfaktor des Viernheimer Erfolgs.

Beim 29:24 (54.) durch Holger Hubert, der nach seiner Verletzung immer besser in Schwung kommt, schien die Entscheidung gefallen. doch Wiesloch hielt dagegen, verkürzte in Überzahl auf 28:30 (57.) und schaffte nach dem 28:32 mit zwei schnellen Treffern das 30:32. Noch immer waren 60 Sekunden zu spielen. Erst Marcel Königs Tor zum 33:30 erlöste die Südhessen.

Hardheim – Friedrichsfeld 25:26

Ohne den privat verhinderten Sven Rüffer, dafür aber mit zwei Bussen voller lautstarker Fans, feierte der TVF einen wichtigen Auswärtserfolg. Zum Matchwinner wurde Daniel Schweizer, der 13 Sekunden vor der Schlusssirene zum 26:25 traf.

Der Sieg war ein Erfolg des Willens, schließlich lag Friedrichsfeld nach einer bis dahin ausgeglichenen Partie zwölf Minuten vor Schluss mit 19:22 zurück. Ein Doppelpack von Julian Doppler brachte das Team von Trainer Marco Dubois auf 21:22 heran (50.), wiederum Doppler traf zur 25:24-Führung, ehe Schweizer nach dem neuerlichen Ausgleich für die Entscheidung sorgte. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018