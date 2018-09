Köstlicher Appetithappen für die Fans

Halbfinale

s.Oliver Würzburg – Braunschweig

93:76 (18:21, 19:24, 32:16, 24:15)

Würzburg: Hoffmann (15 Punkte/davon 1 Dreier), Hulls (12/3), Ellis (12), Koch (11/3), Well (10), Bowlin (10/2), Cooks (8), Olaseni (8), Lösing (5), Richter (2). Zuschauer: 1800

Finale

s.Oliver Würzburg – Bonn

95:79 (23:17, 21:20, 31:21, 20;21)

Würzburg: Koch (14/4), Ellis (13), Hulls (12/2), Olaseni (12), Cooks (11), Bowlin (10/2), Loncar (9/3), Lösing (7/1), Wells (7/2), Hoffmann, Richter. Zuschauer: 2200

Wohl noch nie waren die Würzburger Basketballfans so gespannt auf das traditionelle Vorbereitungsturnier um den Bosch-Rexroth-Cup wie in diesem Jahr, schließlich spielt das „Baskets“-Team nicht nur unter einem neuen Trainer, sondern auch mit einer fast komplett neuen Mannschaft. Und siehe da: Wohl noch nie waren die Zuschauer nach diesem zweitägigen Turnier so zufrieden mit der Leistung der Gastgeber. Nach klaren Siegen über die beiden Bundesliga-Konkurrenten Braunschweig (93:76) und Bonn (95:79) holten die Würzburger erstmals wieder seit 2013 den Sieg beim eigenen Turnier – und zwar in einer Art und Weise, die richtig Appetit auf die in knapp zwei Wochen beginnende Saison in der easyCredit-BBL gemacht hat.

Coach Denis Wucherer hat offensichtlich ein gutes Händchen bewiesen, als er das Team nach seinen eigenen Vorstellungen zusammengestellt hat. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Dirk Bauermann präferiert Wucherer ganz klar den so genannten schnelleren Team-Basketball. Aus diesem Grund sind die Würzburger „Baskets“ nun natürlich viel schwerer auszurechnen als noch in der Vorsaison, als ihr Spiel dochdeutlich langsamer aufgebaut und zu sehr auf die beiden Go-to-Guys Robin Benzing und Maurice Stuckey zugeschnitten war.

Wie sehr das Team im Mittelpunkt steht, zeigt schon die Punktverteilung in den beiden Partien. Im Halbfinale gegen Braunschweig punkteten allein sechs Spieler zweistellig und im Finale gegen Bonn waren es neun der elf eingesetzten Spieler, die mindestens sieben Punkte holen.

Auffällig ist auch, dass die Würzburger jetzt auch von Außen deutlich wirkungsvoller agieren. In den beiden Spielen gegen Braunschweig und Bonn wurden insgesamt 23 Dreier versenkt.

Natürlich war noch längst nicht alles Gold, was glänzte. Es wurde, wie es in Testspielen ja auch sein soll, noch viel ausprobiert. Deshalb gab es auch noch die eine oder andere kleinere Schwächephase, in der nicht automatisch jedes Rädchen ins nächste griff, aber insgesamt sind die „Baskets“ auf einem guten Weg.

