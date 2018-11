Kraus wieder im DHB-Team?

Stuttgart.Michael Kraus ist selbst daran schuld, dass er plötzlich wieder ein Kandidat für die Handball-Nationalmannschaft ist. 29 Tore hat der Weltmeister von 2007 in seinen zwei jüngsten Bundesliga-Spielen geworfen, 18 beim Sieg seines TVB Stuttgart gegen den TSV Hannover-Burgdorf, elf beim überraschenden Erfolg in Berlin. Fast alles, was der 35-Jährige derzeit auf dem Spielfeld macht, scheint zu gelingen. Rund zwei Monate vor Beginn der Heim-WM wird seine Leistungsexplosion natürlich längst registriert.

„Er ist ein Top-Sportsmann, der sich auch in Nationalmannschafts-Zeiten immer top dargestellt hat. Von daher kann es keinen Grund geben, die Tür für ihn zu schließen“, sagte Axel Kromer, Sportvorstand des DHB. Letztmals hatte der Spielmacher 2014 für die DHB-Auswahl gespielt. Eine Rückkehr zur von Deutschland und Dänemark im Januar 2019 ausgerichteten WM „wäre eine große Ehre“, wie er zuletzt sagte. Aber: „Bisher hat das Telefon noch nicht geklingelt.“ dpa

